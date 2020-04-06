Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
TV 8 yayın akışı 6 Nisan: Seda Sayan yok mu? Doya Doya Moda saat kaçta?
TV 8 yayın akışı 6 Nisan: Seda Sayan yok mu? Doya Doya Moda saat kaçta?
Corona virüsü nedeniyle bazı programlar yayınına ara verirken bazı programlar ise yayın akışındaki değişiklikler nedeniyle farklı saatlerde yayınlanıyor. Peki bugün TV 8'de Seda Sayan'ın programı yayınlanacak mı? TV 8'de Doya Doya Moda saat kaçta yayınlanacak? İşte detaylar...
Magazin 6 Nisan 2020 - 13:21

Salgın televizyon yayınlarını da etkiledi ve bazı programların saatlerinde önemli değişiklikler bulunuyor. TV 8’de bugün yayınlanacak programların saatleri haberimizde yer alıyor.

SEDA SAYAN YOK MU?

TV 8’de Seda Sayan’ın programı yayın akışında görünmüyor ve programa virüs salgını nedeniyle ara verilmiş olabileceği tahmin ediliyor.

TV 8 YAYIN AKIŞI 6 NİSAN

06:00 Oynat Bakalım

07:00 8’de Sağlık / Yeni Bölüm

08:00 Oynat Bakalım

09:30 Survivor 2020 Ünlüler – Gönüllüler

12:30 Survivor Panorama / Canlı

15:30 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm

20:00 Survivor 2020 Ünlüler – Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Doya Doya Moda

03:30 Survivor Panorama

Son güncelleme: 13:35 - 06.04.2020
Etiketler