TV 8 yayın akışı 6 Nisan: Seda Sayan yok mu? Doya Doya Moda saat kaçta?
Salgın televizyon yayınlarını da etkiledi ve bazı programların saatlerinde önemli değişiklikler bulunuyor. TV 8’de bugün yayınlanacak programların saatleri haberimizde yer alıyor.
SEDA SAYAN YOK MU?
TV 8’de Seda Sayan’ın programı yayın akışında görünmüyor ve programa virüs salgını nedeniyle ara verilmiş olabileceği tahmin ediliyor.
TV 8 YAYIN AKIŞI 6 NİSAN
06:00 Oynat Bakalım
07:00 8’de Sağlık / Yeni Bölüm
08:00 Oynat Bakalım
09:30 Survivor 2020 Ünlüler – Gönüllüler
12:30 Survivor Panorama / Canlı
15:30 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm
20:00 Survivor 2020 Ünlüler – Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Doya Doya Moda
03:30 Survivor Panorama