Ufak Tefek Cinayetler’den yeni fragman! Ufak Tefek Cinayetler yeni sezon ne zaman başlayacak?

Ufak Tefek Cinayetler 2. sezona bomba gibi hazırlanıyor! Dizinin yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Öte yandan izleyenleri merakta bırakan yeni bir fragman da yayınlandı. Peki Ufak Tefek Cinayetler yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte dizi hakkında son gelişmeler...

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Dört gösterişi seven kadın ve onların lükse bulanmış, birbirleriyle yarışa çevirdikleri hayatları dizi severlerden tam not almış ve geçtiğimiz sezon Ufak Tefek Cinayetler en çok izlenen dizilerden biri haline gelmişti. Diziden yeni sezondan ipuçları içeren bir fragman yayınlandı. İşte Ufak Tefek Cinayetler yeni sezon fragmanı…

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ FRAGMAN



UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ufak Cineyetler yeni sezon bölümü 18 Eylül Salı günü Star TV’de başlıyor.

SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Parti başladı, davetliler yerlerini aldı ve korkunç cinayete resmen saatler kaldı! Bu partide sadece güzel müzik, keyifli ortam ve lezzetli atıştırmalıklar yok; kanlı hesaplaşmalar, can acıtan yüzleşmeler ve cinayete varan bir kavga var! Bazı cinayet planları bozuluyor ama yolda yenileri kuruluyor ve cinayet anı yaklaştıkça ortalık iyice karışıyor. Soruşturma tüm hızıyla devam ediyor ve Sarmaşık vakasıyla bağlantılı ikinci cinayetin şaşırtıcı ayrıntıları da ortaya çıkıyor.