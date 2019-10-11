Uğur Demirpehlivan kimdir? Uğur Demirpehlivan nereli ve kaç yaşında?

Uğur Demirpehlivan, 1963 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Kanal Yumuşak G isimli sinema filmi ile gerçekleştiren Uğur Demirpehlivan hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Uğur Demirpehlivan nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Emine Mollaoğlu karakterini canlandıran Uğur Demirpehlivan hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Uğur Demirpehlivan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

UĞUR DEMİRPEHLİVAN KİMDİR?

Uğur Demirpehlivan, 1963 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Artvin'lidir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Bölümü'nden mezundur.

Kameralar karşısına ilk kez 1998 yılında yayınlanan Kanal Yumuşak G isimli sinema filminde canlandırdığı İnayet karakteri ile geçen Uğur Demirpehlivan; Baba Ocağı, Köprü, Paşa Baba Konağı, Üvey Aile, Dağlar Delisi, Kırık Kanatlar, Fatih Harbiye, Hanım Köylü, Çilek Kokusu, Ege'nin Hamsisi, Babamın Ceketi, Meryem, Türkan gibi yapımlarda rol almıştır.

Şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Emine karakterine hayat vermektedir. Uğur Demirpehlivan, 1.67 metre boyunda, 78 kilo ve Oğlak burcudur.

Uğur Demirpehlivan'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuzey Yıldızı: İlk Aşk (Emine) (TV Dizisi)

2018 – Ege'nin Hamsisi (Sevim) (TV Dizisi)

2018 – Babamın Ceketi

2017 – Meryem (Gülümser) (TV Dizisi)

2016 – Hanım Köylü (Muhtar Emine) (TV Dizisi)

2015 – Çilek Kokusu (Emel) (TV Dizisi)

2014 – Güzel Köylü (Ayten) (TV Dizisi)

2013-2014 – Fatih Harbiye (Gülter) (TV Dizisi)

2012 – Ustura Kemal (TV Dizisi)

2011 – Türkan (Sinema Filmi)

2011 – Bir Çocuk Sevdim (TV Dizisi)

2008 – Üvey Aile (Azize) (TV Dizisi)

2008 – Vali (Naciye) (Sinema Filmi)

2008 – Baba Ocağı (Dürdane) (TV Dizisi)

2007 – Dağlar Delisi (Selcan) (TV Dizisi)

2006-2007 – Köprü (Naciye) (TV Dizisi)

2006 – Son Osmanlı Yandım Ali (Maria) (Sinema Filmi)

2005 – Kırık Kanatlar (Feraye) (TV Dizisi)

2001 – Karanlıkta Koşanlar (TV Dizisi)

2000 – Paşa Baba Konağı (Semiha) (TV Dizisi)

2000 – Hayat Bağları (TV Dizisi)

1998 – Kanal Yumuşak G (İnayet) (Sinema Filmi)