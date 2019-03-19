Usta oyuncu Ümit Yesin hangi dizi ve filmlerde oynadı? Ümit Yesin kimdir?

Ümit Yesin’in hayatını kaybetmesi birçok kişi tarafından büyük üzüntüyle karşılandı. Ümit Yesin kimdir? 1954 doğumlu Ümit Yesin hayatını kaybetti. Ümit Yesin’in hangi dizilerde ve filmlerde oynadığı vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki Ümit Yesin hangi filmlerde ve dizilerde oynadı? İşte hayatı…

ÜMİT YESİN KİMDİR?

Ümit Yesin, 28 Ocak 1954 tarihinde Ankara’da doğmuştur. İstanbul-Ankaraarasında geçen bir çocukluğu oldu. 1969 yılında İstanbul’a taşındılar. İlkokul ve ortaokulu Ankara’da bitiren Ümit Yesin, liseyi İstanbul’da bitirdi. Yüksek okul ve konservatuar öğrenimini İstanbul’da yaptı. 1970 yılında Bakırköy Halkevinde amatör olarak tiyatroya başladı. Daha sonra da Üstün Asutay’ın sahibi olduğu Bakırköy Komedi Tiyatrosunda profesyonel olarak tiyatroya devam etti. Sonrasında büyük usta Muammer Karaca tarafından konservatuara girmeye teşvik edildi.

Genellikle yardımcı oyuncu rollerinde oynayan Ümit Yesin, Müjdat Gezen Tiyatrosu, Tiyatrokare gibi topluluklarda çalıştı.

Ümit Yesin, 1989 yılındaTRT’de yayınlananHanımın çiftliği adlı dizideki Kabak Hafız ve 2007 yılında özel bir kanalda yayınlanan Yol Arkadaşım adlı dizideki Rıza Elmastaş karakteri,Çiçek takside Şeker Kazım, Cennet mahallesinde Muharrem, Akasya durağında Duran Ağa karakterleri ile herkes tarafından tanındı.

1989 yılında TRT’de yayınlanan “Hanımın çiftliği” adlı dizideki Kabak Hafız rolünü oynarken Gülben Ergen, İlknur Bozkurt, Fikret Hakan, Bulut Aras, Meral Orhonsay, Ülkü Ülker, Aydemir Akbaş, Sami Hazinses, Merih Fırat, Ünsal Emre, Efkan Efekan, Erol Taş ile birlikte rol aldı.

1995 ile 2003 yılları arasında oynayan ” Çiçek Taksi” adlı dizide Erol Günaydın,Eşref Kolçak, Bekir Aksoy, Volkan Ünal, Peker Açıkalın, Cengiz Küçükayvaz, Volkan Severcan, Civan Canova, Tuna Arman, Evin Esen,Necati Bilgiç, Yonca Cevher, Alev Oraloğlu, Kayhan Yıldızoğlu, Aykut Oray,Gafur Uzuner, Mahmut Cevher, Şevket Çoruh, Nilgün Belgün, Selehattin Taşdöğen gibi oyuncularla birlikte oynamıştır.

2004 ile 2007 yılları arasında “Cennet Mahallesi” adlı dizide Müjdat Gezen,Melek Baykal, Özkan Uğur, Alişan, Çağla Şikel, Zeki Alasya, Aylin Kabasakal, Serhat Özcan, Buket Dereoğlu, Levent Tülek ile birlikte rol aldı.

Ümit Yesin, oyuncu Evin Esen ile evlendi. Uzun bir süre evli kaldıktan sonra 2011 yılında boşandı.

Filmleri ve Dizileri :



2014 – Figüran (Sinema Filmi)

2014 – Ağlatan Dans (Rüştü Demir) (TV Dizisi)

2013 – Küçük Kıyamet (TV Dizisi)

2013 – 2014 – Küçük Gelin (Zelal’in Babası) (TV Dizisi)

2013 – Hızır Ekip (Rüstem Ağa) (TV Dizisi)

2011 – Sudan Sebepler (Pertev) (TV Dizisi)

2011 – Keşanlı Ali Destanı (TV Dizisi)

2011 – Farklı Boyut (Korkut) (TV Dizisi)

2011 – 2013 – Şefkat Tepe (TV Dizisi)

2010 – 2012 – Farklı Desenler Sezon (İskender Altın Seslendirmesi) (TV Dizisi)

2010 – Geniş Aile (TV Dizisi)

2010 – Kavak Yelleri 4. Sezon (Hüsnü) (TV Dizisi)

2009 – Görgüsüzler (Muharrem) (TV Dizisi)

2009 – Akasya Durağı (TV Dizisi)

2008 – 2009 – Yol Arkadaşım (Rıza Elmastaş) (TV Dizisi)

2004 – 2007 – Cennet Mahallesi (Muharrem) (TV Dizisi)

2004 – Beş Kollu Avize(TV Filmi)

2002 – Yalanın Batsın (Tayyar) (TV Dizisi)

2002 – Cabbar (Remzi) (TV Dizisi)

1999 – Sınır (Battal Ağa) (Sinema Filmi)

1996 – Tatlı Kaçıklar ( Davut) (TV Dizisi)

1995 – 2002 – Çiçek Taksi (Kazım Şentabak ) (TV Dizisi)

1993 – Hastane (Dr. Rauf Eşsiz) (TV Dizisi)

1993 – Behlül-i Dana Hz. (Hancıbaşı)TV

1992 – Belkıs Hanımın Konağı (TV Dizisi)

1991 – İbret (Fotoğrafçı)(TV Filmi)

1991 – Köroğlu (Arap Reyhan) (TV Dizisi)

1991 – Kurt Kanunu (Sinema Filmi)

1991 – Itri (TV Dizisi)

1991 – Ana (TV Dizisi)

1991 – Ah Gardaşım (Sinema Filmi)

1990 – Hanımın Çiftliği (Kabak Hafız) (TV Dizisi)

1990 – Doyumsuz (Nihat) (Sinema Filmi)

1990 – Bir Milyara Bir Çocuk (TV Dizisi)

1989 – Yaz Gülü (Sinema Filmi)

1989 – Medcezir Manzaraları (Taksici) (Sinema Filmi)

1989 – Bakımsız Tarzan (Veli) (Sinema Filmi)

1988 – Sığıntı (Kapıcı Mustafa) (Sinema Filmi)

1988 – Sevgili Bayan (Sinema Filmi)

1988 – Keşanlı Ali Destanı (TV Dizisi)

1988 – Hüzün Çemberi (Sinema Filmi)

1988 – Ferman (Muhtar) (Sinema Filmi)

1988 – Deniz Yıldızı (Sinema Filmi)

1988 – Cehennemde Tatil (Bebek) (Sinema Filmi)

1987 – Yalnız Efe (TV Dizisi)

1987 – Mesela Muzaffer (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

1987 – Karınca Katarı (Celal) (Sinema Filmi)

1987 – Düş Yakamdan Osman (Osmanın Arkadaşı) (Sinema Filmi)

1986 – Yıkılmışım Ben (Sinema Filmi)

1986 – Umutsuzlar (Ahmet) (Sinema Filmi)

1986 – Sıcak Tatlı Yaz (Sinema Filmi)

1986 – Sıcak Geceler (Sinema Filmi)

1986 – Suçumuz İnsan Olmak (Sinema Filmi)

1986 – Seni Sevmeyen Ölsün (İlyas) (Sinema Filmi)

1986 – Sen Türkülerini Söyle (Papirüs te İçki İçen Adam) (Sinema Filmi)

1986 – Namus Sözü (Sinema Filmi)

1986 – Küçük Beyzade (Plakçı) (Video)

1986 – Kertenkele (Sinema Filmi)

1986 – Güneşe Köprü (Mahmut) (Sinema Filmi)

1986 – Garip (2) (Ayhan) (Sinema Filmi)

1986 – Eşşek Oğlum ve Ben (Video)

1986 – Bir Günlük Aşk (Sinema Filmi)

1986 – Babamın Namusu (Sinema Filmi)

1986 – Anahtarı Bendedir (Niyazi) (Video)

1985 – Şaban Pabucu Yarım (Müteahhit) (Sinema Filmi)

1985 – Seyyid (Garson Tahir) (Sinema Filmi)

1985 – Melek Yüzlüm (Rıfat) (Sinema Filmi)

1985 – Kızlar Sınıfı Yarışıyor (Md.Muavini İlyas) (Sinema Filmi)

1985 – Körebe (Komiser) (Sinema Filmi)

1985 – Kurbağalar (Sinema Filmi)

1985 – Amansız Yol (Sabri) (Sinema Filmi)

1985 – 14 Numara (Güneş) (Sinema Filmi)

1984 – Gizli Duygular (Manav) (Sinema Filmi)

Yönetmen Ekibi :

1991 – İbret (1. Yönetmen Yardımcısı)(TV Filmi)

1986 – Seni Sevmeyen Ölsün (Yardımcı Yönetmen) (Sinema Filmi)