Ünlü DJ Ozan Doğulu’dan sevgilisi Hera’ya şarkı jesti

Bodrum'da bir beach clup'ta sahne alan DJ Ozan Doğulu şarkılarını çalarken bir ara kendisini izleyen sevgilisi Hera Aslan’a “Bunu senin için çalıyorum, Aşk için yap” diyerek seslenmesi olay oldu. Doğulu’yu hayranları alkış yağmuruna tuttu.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gündoğan mahallesindeki Sahne Beach'te hayranları ile buluşan aranjör ve Dj Ozan Doğulu'nun yaklaşık üç saat süren performansını bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Hera Aslan da izledi.

‘AŞK İLE YAP’ ŞAKASI İZLEYENLERİ KIRDI GEÇİRDİ

Performansı sırasında çoğunlukla yüksek ritimli Türkçe ve yabancı pop şarkılara yer veren Ozan Doğulu etkinliğin sonunda Hera Aslan'a dönerek “Bunu senin için çalıyorum, adı aşk için yap” diye seslendi. Müzisyen Hera Aslan ise Doğulu'ya “Biz zaten ne yapıyoruz ki” sözleri tatilcilerin alkışları ile karşılandı.

Ozan Doğulu ve Hera Aslan'ın Bodrum’da bir ay daha birlikte program yapacakları belirtildi.