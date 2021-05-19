Ünlü isimlerden 19 Mayıs paylaşımları

Gülse Birsel: Objektife bakan bu genç adam ileride hem bir milletin kaderini hem dünyayı değiştirecekti… Onun için, elbette ‘Bütün ümidimiz gençliktedir’ 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

Cem Yılmaz: 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Ey güzel gençlik ey.

Cüneyt Arkın: Biz her şeyi gençliğe bırakacağız… Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.

Hakan Altun: Rica ile, merhamet dilenmekle bir millet ve devletin şeref ve istiklali kurtarılmaz. Türk milleti, gelecek nesiller için bunu unutmamalıdır. 19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür. Mustafa Kemal ATATÜRK. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

Gül Sunal: Gençler unutmayacağınızdan eminiz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Atamıza , silah arkadaşlarına ,tüm şehit ve gazilerimize saygıyla…



Ahmet Ümit: “Ateşi ve ihaneti gördük ve yanan gözlerimizle durduk bu dünyanın üzerinde” Özgürlük ve bağımsızlık, ancak onun uğruna dövüşen halklar varsa ayakta kalır.

Pelin Öztekin: 19.05 Senin duruşuna, gülüşüne, bir bakışına can feda!



Ata Demirer: Atam hiç kimseyi sevmedik senin kadar. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor bayramımız kutlu olsun. “Bütün ümidimiz gençliktedir”

Celil Nalçakan: Bayramımız kutlu olsun.

Yavuz Seçkin: Senin yolunda, senin ışığında.. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına sonsuz saygı ve minnetle…