Ünlü isimler’den 2022 paylaşımları

2022 herkes için yeni bir başlangıç, yeni bir umut... Sanat ve eğlence dünyasının tanınan isimleri de yeni yıla girerken umutlarını, duygularını sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte ünlü isimlerin 2022 mesaj ve fotoğrafları...

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İREM HELVACIOĞLU

Yeni yılın ilk sürprizi İrem Helvacıoğlu’ndan geldi. Yolaç Özcan ile birlikte olduğu konuşulan ünlü oyuncu 2022’de aşkını şu sözlerle ilan etti:

“Bazen bir an'ı anlatabilmek çok zorlaşır, kelimeleri doğru yerleştiremezsin, kafandakini aktaramazsın… Anlatamadığın her şeyi o fotoğraf karesi anlatır… Her an'ı bana bu kadar güzel ve tarifsiz yaşattığın ve bu yıla bu neşeyle girmemize sebep olduğun için teşekkür ederim YoYo”

ÇAĞLA ŞIKEL

Sunucu Çağla Şıkel yeni yılı ailesiyle karşıladı. Ünlü isim paylaşımına, “Çok zor oldu yerimizde durmak. Aile her şeydir… Sağlıklı mutlu seneler olsun” notunu yazdı.

BÜLENT ŞAKRAK-ERKANKOLÇAK KÖSTENDİL-ALİ ATAY

Oyuncu arkadaşlar Bülent Şakrak, Erkan Kolçak Köstendil ve Ali Atay yılbaşında bir araya geldi. Yakın arkadaşlar ve oğullarının aynı açıdan aynı pozu vermeleri büyük ilgi gördü. Ekip tüm Türkiye’ye mutlu yıllar diledi.

SERAY SEVER

Bir süredir eşiyle Bodrum’da yaşayan sunucu ve oyuncu Seray Sever, ikiz bebek müjdesi vermişti. Aylar sonra ilk kez kamera karşısına geçen Sever yeni yılda iyi dileklerde bulundu: “Çifter çifter kısmetlerin geldiği, sağlıklı, mutlu, bolluk bereket içinde bir 2022 olsun inşallah cümlemize.”

GÜLENAY KALKAN

Gülenay Kalkan 1 Ekim 2019’da a vefat eden eşi Tarık Ünlüoğlu’nun fotoğrafının önünde yeni yıl pozu verdi. Kalkan paylaşımına, “Gönlünüzce geçireceğiniz bir yıl dilerim” notunu düştü.

DERYA ŞENSOY

Geçen aylarda babası Ferhan Şensoy’u kaybeden Derya Şensoy, yeğeni Pera ile çekildiği fotoğrafını “Canımın canı, küçük ve akıllı Pera’m! Bu yılın en güzel anı! Teyzesinin prensesi! Şansın, yolun hep açık olsun. Dünyamızı hep böyle aydınlat kocaman kalbinle… Annen Ferhan Şensoy canımın yarısı, sen kalbimin en içisin prensesim. Sağlıkla, şansla, kocaman ailenle büyü… Seni çok seviyoruz boncuğum” notuyla paylaştı.

ALİ SUNAL

Tarkan’dan sonra oyuncu Ali Sunal da tütü giydi. Kızlarıyla yeni yıl pozu veren Sunal paylaşımına, “Kız babası olmanın tatlılıklarından biri galiba bu değil mi Tarkan? Bir tütüm eksikti. Herkese harika bir yıl diliyoruz” mesajını düştü.

MELİS SEZEN

“Merhaba 2022! Çok umut doluyuz! Güzelliklerle, sevgiyle, en önemlisi sağlıkla karşıla bizi! Hepimizin kalbini sevgiyle doldur, vicdanımız uyanık olsun ve mucizeler her an yanımızda olsun! Mutlu seneler!”

DOĞA RUTKAY

“Üç evlatla birlikte girilen bir yeni yıl! Sanırım şu hayatta başıma gelen en güzel şeylersiniz! Ve sen Kerimcan! Sayende kocaman bir ailem var. İyi seneler güzel canlar, her şey hayalimizdeki gibi olsun!”