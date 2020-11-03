Ünlü isimlerden Ayda Gezgin paylaşımları

İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarının 91. saatinde Rıza Bey Apartmanı'nda bir mucize daha gerçekleşti. 3 yaşındaki Ayda Gezgin kurtarma ekipleri tarafından sağ olarak çıkarıldı. Herkese duygusal anlar yaşatan bu mucize kurtuluş gündeme damga vurdu. Ünlü isimler de sosyal medya hesabından Ayda bebek için duygularını paylaştı.

İzmir’i vuran depremde en çok yıkımın yaşandığı Bayraklı’dan bir mucize haberi geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, birçok ölümün yaşandığı Rıza Bey Apartmanı’nın enkazında bir çocuğa sağ olarak ulaşıldığını paylaştı. 91 saat sonra ulaşılan çocuğun 3 yaşındaki Ayda Gezgin olduğu öğrenildi. Gelişmelerin ardından ünlü isimler de Ayda bebek için bir mesaj yayınladı.

Oyuncu Bergüzar Korel: Ayda bebek… Mucizemiz… Umudumuz… Kahramanlarımız ayağınıza taş değmesin. Allah’ım sizi hep korusun.

Sunucu Saba Tümer: 91. saat ve yine bir mucize…Radyo açık taksi şoförü gözyaşları içinde ben gözyaşları içinde miniğimizin kurtarılışını dinliyoruz. Çok şükürler olsun. Umudumuzsun Ayda bebek. Hayata yeniden hoş geldin. Bundan sonra yüzün hep gülsün, hep mutlu ol inşallah…

Şarkıcı Hadise: Sen umutsun Ayda! Hâlâ gülümsüyor olmanın bize yaşattığı mutluluğu tarif edebileceğim bir kelime yok! Umarım mucizeler yaşanmaya devam eder.

Sunucu Doğa Rutkay Kamal: Hoş geldin evlat! Hoş geldin Ayda! Seni bize yeniden getiren tüm kahramanlarımız! İyi ki varsınız…

Şarkıcı Deniz Seki: Bugün umudumuz senin gülen yüzün oldu. Aramıza tekrar hoş geldin güzel kızım.

Eski manken Demet Şener: Allah’ım sana çok şükür… O güzel yüzünü severim senin. Sabah mutluluğumuz oldun hepimizin. Mucizenin adı Ayda.