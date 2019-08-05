Ünlü oyuncu Cengiz Sezici, Adana’da toprağa verildi

Sinema ve tiyatro oyuncusu Cengiz Sezici, önceki sabah saatlerinde nefes darlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu için İstanbul’daki Beyoğlu Atlas Sineması’nda düzenlenen törene, tiyatro ve sinema dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Sezici’nin cenazesi daha sonra memleketi Adana’ya gönderildi. Sezici için Adana Büyükşehir Belediyesi’nde bir tören daha düzenlendi. Törene, Sezici’nin yakınları, CHP Adana milletvekilleri Burhaneddin Bulut, Müzeyyen Şevkin, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ile Caner Cindoruk, Nur Sürer, Emre Karayel, Menderes Samancılar’ın de aralarında bulunduğu oyuncular ve kent protokolü katıldı.

