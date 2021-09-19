Ünlü şarkıcı helikopter kazası yaptı

Liam Gallagher, hayranlarına Wight Adası festivalinde sahne aldıktan sonra helikopterden düştüğünü söyledi.

Sozcu.com.tr

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Bir zamanların Oasis solisti cuma gecesine manşet oldu. Şarkıcı, Wight Adası festivalinde sahne aldıktan sonra bir helikopter kazası geçirdiğini sosyal medyadan hayranlarıyla paylaştı.

Gallagher, Twitter’daki paylaşımına morarmış ve yara almış yüzünün bir fotoğrafını ekledi.

48 yaşındaki şarkıcı ayrıca, görüntünün bir sonraki solo albümünün kapağında yer alabileceği konusunda şaka yaptı.

Gallagher, ne kadar yükseğe düştüğünü soran bir hayranına “100 bin fit” diyerek şaka yollu yanıt verdi. Başka bir hayranı ise düşüşle ilgili herhangi bir CCTV görüntüsü olup olmadığını sordu.

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