Ünlüler ‘İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz’ dedi

Türkiye’nin 2011 yılında imzaladığı, geçen mart ayında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile feshedilen İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye, 1 Temmuz itibarıyla resmen ayrıldı.

Kadınların her türlü şiddet ve ayrımcılıktan korunmasını hedefleyen İstanbul Sözleşmesi’nin fesh edilmesine karşı tepkiler çığ gibi büyüdü.

Karar Türkiye’nin dört bir yayında protesto edilirken change.org Türkiye’de, ‘Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi’ tarafından, İstanbul Sözleşmesi’ni savunmak için imza kampanyası başlatıldı.

Kampanyaya çok sayıda ünlü kadından destek geldi. Ünlü isimler, sosyal medyada, “İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyorum, uygulanmasını talep ediyorum” yazılı pankartla fotoğraflarını paylaşarak kampanyaya destek çağrısında bulundu.

ÜNLÜLERDEN DESTEK

Kampanyaya pankartlı fotoğraflarıyla destek verenler ünlü kadınlar arasında Berrak Tüzünataç, Tülin Özen, Farah Zeynep Abdullah, Melis Birkan, Zeynep Mansur, Seda Bakan, Armağan Portakal, Beste Kökdemir, Çiğdem Batur, Feyza Civelek, Nazlı Bulum, Nova Norda, Yağmur Su Alparslan, Dilan Bozyel, Yasemin Yürük, İrem Sıla Ünal, Nilipek de yer aldı.

Özge Özpirinççi, Murat Boz, Sertap Erener, Aslıhan Gürbüz, Mehmet Kıralı gibi pek çok ünlü isim de kampanyayı sosyal medya hesaplarından paylaşarak, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararına karşı çıktı.

İLK 3 KAMPANYA ARASINA GİRDİ

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çıkma kararının resmileştiği 1 Temmuz itibarıyla toplanan imza sayısı 1 milyonu aştı. Kampanya change.org Türkiye’de bugüne dek en fazla imzalanan ilk 3 kampanya arasına girdi.

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