Victoria Beckham eşinin doğum gününü romantik sözlerle kutladı

Eski Spice Girls üyesi ve tasarımcı Victoria Beckham, eşi David Beckham'ın 47. doğum gününü Instagram hesabından kutladı.

Sozcu.com.tr

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Dünyaca ünlü İngiliz futbolcu David Beckham, 47. doğum gününü ailesiyle kutladı. Eşi Victoria Beckham, Instagram üzerinden birlikte fotoğraflarını paylaşarak altına duygusal sözler yazdı.

48 yaşındaki İngiliz şarkıcı ve tasarımcı Victoria Beckham, Instagram gönderisinin altına, “Seni çok seviyorum @davidbeckham, sen bir insanın isteyebileceği en inanılmaz kocasın ve gerçekten kutsanmış hissediyorum. Sen benim her şeyimsin (öpücük) seni çok seviyorum (öpücük) doğum günün kutlu olsun” diye yazdı.

Fotoğraflarda Beckham ailesinin Bahamalar’daki bir plaja tatile gittikleri görülüyor.

1999 yılından beri evli olan çiftin dört çocukları bulunuyor. En büyük çocukları 23 yaşındaki Brooklyn Beckham, geçtiğimiz ay oyuncu Nicola Peltz ile dünya evine girmişti.



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