Vizontele Tuuba filmi nerede çekildi? Vizontele Tuuba konusu ne, oyuncuları kim?

Yakın dönem Türk sinemasının en sevilen filmlerinden biri olan Vizontele Tuuba, bu akşam TRT 1 ekranlarda olacak. Peki, Vizyontele Tuuba filmi nerede çekildi? Vizyontele Tuuba konusu ne, oyuncuları kim? İşte sevilen film Vizontele Tuuba ile ilgili bilinmesi gerekenler…

Yılmaz Erdoğan, hem oynadığı, hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini yaptığı Vizontele Tuuba filmi, Van'ın Gevaş ilçesinde çekilmiştir. 2003 yılında vizyona giren ve çok beğenilen Vizontele Tuuba filminin konusu ve oyuncu kadrosu haberimizde…

VİZONTELE TUUBA KONUSU

1974 yılında televizyonla tanışan Güneydoğu kasabasının hikayesi devam ediyor. Bu devam filminde 1980 yazında yaşananlar konu ediliyor. Artık kasabada bazı evlerde televizyon var, akşamları televizyonu olan evlerde insan toplanıyor, Dallas seyrediyorlar. Deli Emin kasabanın tabela işleriyle uğraşıyor. Dükkanların, kahvehanelerin, yazlık sinemanın, Adalet Partisi İlçe Başkanlığı’nın ve devrimci derneklerin tabelalarını hep o hazırlamış; hepsinin bir köşesine de bir güvercin resmi kondurmuş. Kütüphanesi olmayan kasabaya kütüphaneci olarak atanan Güner Bey ve tekerlekli sandalyedeki kızı Tuba ise bu karışık günlerde kasabaya yepyeni bir hava getirecektir.



VİZONTELE TUUBA OYUNCULARI

Yılmaz Erdoğan – Deli Emin

Tarık Akan – Güner Sernikli

Altan Erkekli – Başkan Nazmi

İclal Aydın – Reyhan

Demet Akbağ – Sıti Ana

Tuba Ünsal – Tuba Sernikli

Tolga Çevik – Nazif

İdil Fırat – Aysel Sernikli

Bican Günalan – Sezgin

Şener Kökkaya – Basri

Salih Kalyon – Casım

Tuncer Salman – Ahmet

Erdal Tosun – Manav Şehmus

Bülent İnal – Mahmut Duran

Celal Tak – Panayırcı