Vuslat 12. yeni bölüm 2. fragman: Aziz suçsuzluğunu ispat edebilecek mi? (Vuslat yeni bölüm fragmanı izle)

Vuslat 12. yeni bölüm 2. fragman bugün ekrana geldi. TRT1'de pazartesi akşamları yayınlanan dizinin yeni fragmanında; Altan, Aziz'in öldürdüğü öne sürülen kişilerin yaşadığını Yalçın'a söylüyor. Kerem Aziz'in suçsuzluğunu suçluluğa çevirecek şeytanca bir plan yapıyor. Aziz, Yalçın'a suçsuz olduğunu ve bu yüzden işini yapmasını isterken Yalçın da aklanması için herşeyi yapacağını söylüyor. İşte Vuslat 12. yeni bölüm fragmanları...

VUSLAT 12. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN



VUSLAT 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

VUSLAT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? 11. BÖLÜM ÖZETİ…

Kerem’in Perihan’ın tüm şartlarını kabul ederek annesi ile ilgili dosyayı alır. Dosyada annesi ile birlikte çekilmiş fotoğraf onu çok duygulandırır. Gözyaşları içerisinde resmi öper. Kerem’in annesi ile birlikte olduğu fotoğrafı Sultan da görür. Sultan, Madam Anet’in kaybolan kızı Alice’nin kaybolmadığını anlar. Ancak nerede olduğu sorusu kafasını karıştırır.

ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜLER

Feride kamera kayıtlarının olduğu cep telefonundan görüntüleri Yalçın ile birlikte izler. Kayıtlardaki görüntüler ikisinin de haytretler içerisinde kalmasına neden olur. Kayıtlardaki bir kadının “kimsin sen?” sorusu üzerine Yalçın, Feride’ye bakar. Feride’nin nutku tutulmuştur. Bu sırada Aziz Altan ile birlikte bir villaya gelir. İçeride ameliyathaneye dönüştürülmüş bir odada yatan kişiyi görünce şoke olur. Bu kişi Kerem ile birlikte kavga ettikleri ve onu öldürmek üzereyken son bir hamleyle tekme atarak öldürdüğü kişidir.

VUSLAT SON BÖLÜM İZLE

Aziz evden taşınma karar alınca Perihan çılgına dönüyor. Bu arada Aziz babası Tahsin’e “canımı yakarsan canını yakarım ” diyerek ona gözdağı veriyor. Kerem ise gerçeklerin peşinde koşmaktan vazgeçmiyor. Tahsin’i köşeye sıkıştırmaya devam ediyor. Tahsin sonunda Kerem’e “daha ne kadar ileri gideceksin, ne istiyorsun” diyerek isyan eder.

PERİHAN’IN PLANI İŞE YARAYACAK MI?

Perihan Aziz’in evden ayrılma kararı sonrası Nehir ile nişanlanmasına karar veriyor. Aziz’i buna razı edecek planı da hazırdır. Nehir’e telefonda “Tek bir telefonumla harekete geçecek. Sen de hazırlıklı ol” diyerek uyarır. Bu arada Kerem Perihan’in Aziz’,i Nehir ile nişanlayacağını Feride’ye haber verir. Feride duyduklarına inanamaz.