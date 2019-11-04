Vuslat 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vuslat 27. son bölüm izle

Vuslat dizisi 27. son bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Kadir Doğulu ile Devrim Özkan'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Zehra, üç ailenin kader ortaklığını açıklayınca, herkes bir başka yöne savrulur. Vuslat 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Vuslat 27. son bölüm izleme linki...

Vuslat dizisinin son bölümünde; gerçeğin ortaya çıkması için yapılan araştırmalar, Satranc-ı Urefa tahtasında “Tahkikler” bölümüne işaret etmektedir. Feride'nin aile geçmişindeki önemli bir sırrın peşine düşmesi, babası Faik ve Hasibe'nin de geçmişleriyle yüzleşmelerine sebep olur. Çarklar yeniden dönmeye başlar. Faik, ailesini Korkmazerler'den korumak için harekete geçer.

VUSLAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Vuslat dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

VUSLAT FRAGMAN

VUSLAT 27. SON BÖLÜM İZLE

Aziz'in adaleti sağlamak için yaptığı plan, babası Tahsin'i de köşeye sıkıştırır. Yeni hamleler yapmazsa, elindeki gücü kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan Tahsin, oğlu Aziz'e yaptıklarının bedelini ödetmek için harekete geçer. Ancak karşısında umulmadık bir düşman bulur.

Korkmazerler'in tüm mal varlığında Aziz, Kerem ve Feride'nin birlikte pay sahibi oldukları iddiası, yeni bir maceranın da kapılarını aralar. Aziz herkesi harekete geçirir. Feride ve Kerem'le birlikte masaya konan anahtarlar, Aziz için yeni bir yol belirler. Bu yol, üçünü birleştirecek mi, yoksa ayıracak mı? Yolun sonunda, onları bekleyen sürpriz, her şeyi yeniden değiştirecek mi?