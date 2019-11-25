Vuslat 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vuslat 30. son bölüm izle

Vuslat dizisi 30. son bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Kadir Doğulu ile Devrim Özkan'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Aziz’in şüpheleri can yakıcı sorulara ve cevaplara dönüşür. Vuslat 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Vuslat 30. son bölüm izleme linki...

Vuslat dizisinin son bölümünde; Salih ve Aziz için artık yüzleşme vaktidir. Hallerin anbean değiştiği bu duygu yüklü karşılaşma Satranc-ı Urefa tahtasında vücut bulur. Ve önlenemez şekilde her iki tarafın da iç dünyasının sarsıldığı zorlu bir süreci başlatır.

VUSLAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Vuslat yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

VUSLAT FRAGMAN

VUSLAT 30. SON BÖLÜM İZLE

Feride, ailecek taşındıkları dede ocağında huzur ararken bulduklarıyla tekrar alt üst olur. Özellikle Faik'in, kızını Aziz'den uzak durması için uyarması, Feride için daha sıkıntılı günlerin yaklaştığının habercisidir. Feride, Aziz'le beraber olabilmek için sadece Faik'in değil aynı zamanda Tahsin'in de engelleriyle baş etmek zorundadır.

Ailesini bir araya toplayarak özlem duyduğu hayatın izlerini arayan Kerem'i bekleyen büyük bir buluşma vardır. Kerem, ailesinin karanlık ve karmaşık geçmişiyle yüzleşmeye devam eder. Çaresiz ve öfkeli bir hal içinde birbirine zıt duygular arasında sıkışıp kalır.