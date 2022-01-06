Weeknd, Los Angeles’taki çatı katını 22,5 milyon dolara satışa çıkardı

The Weeknd, 70 milyon dolara bir malikâne aldıktan sonra, Los Angeles'ta sahip olduğu çatı katını 22,5 milyon dolara satışa çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Kayıtlara göre şarkıcı-söz yazarı 2019’da evi 21 milyon dolara satın almıştı. Dört yatak odası ve sekiz banyodan oluşan Weeknd’in evi, binanın tüm katını kaplıyor ve 8.000 metrekarelik bir alana yayılıyor.

Özellikler arasında 360 derecelik bir manzaraya sahip. Los Angeles şehir merkezinden Pasifik Okyanusu’na uzanan geniş bir görünüme sahip.

Özel son teknoloji bir şef mutfağı ve bir eğlence barı bulunuyor. Ayrıca özel bir spor salonu ve buhar duşu içeren lüks bir banyo bulunuyor.

The Weeknd, Hidden Hills’deki evini geçen şubat ayında 22 milyon dolara satmıştı. Ayrıca sanatçının, son albümü “dawn FM” 7 Ocak’ta piyasaya çıkacak.

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