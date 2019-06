X-Men: Birinci Sınıf filminin konusu ve oyuncuları

X-Men: Birinci Sınıf filminin konusu ve oyuncularına dair ayrıntılar bilimkurgu meraklılarının uzun zamandan beri dikkatini çekiyor. Aksiyon sahneleriyle nefes kesen X-Men filminin oyuncuları kimler? X-Men filminin konusu ne? İşte X-Men: Birinci Sınıf filmiyle ilgili tüm detaylar…

X-MEN KONUSU

Nazi Almanya'sında esir olan Erik adlı çocuk Sebastian Shaw adında bir kumandan tarafından fark edilir. Ondan güçlerini kullanarak madeni parayı hareket ettirmesini ister. Erik yapamaz. Bunun üzerine kumandan korku seni tetikleyen şey der ve annesini öldürmekle tehdit eder. Üçe kadar sayacağım yapamazsan anneni vururum der. Erik korku içinde dener ama hareket ettiremez. Kumandan çocuğun önünde annesini vurur ve öldürür. Erik büyük bir güç ile odayı parçalar. Yıllar sonra Erik intikam için Sebastian'ın peşine düşer.

Sebastian bir grup mutant ile Rusya ve Amerika arasında savaş çıkartmaya çalışmaktadır. Amacı Nükleer bomba sonrasında mutantların çoğaldığı gerekçesi ile mutant ırkını arttırmak için iki süper gücü nükleer savaşa sürüklemektir. Bu arada bir Amerikan ajanı gizli bir soruşturma yürütürken mutantları keşfeder. Üstleri buna inanmaz. Ajan genler üzerine otorite olan Prof. Charles Xavier ile tanışır ve olanları ona anlatır. Prof.X ajanın beynine girer ve tehlikenin farkına varır. Ona yardımı kabul eder. CIA toplantısında Prof. X ve Mystique devlet yetkililerine kendi yeteneklerini açıkça gösterirler. Devlet ikna olur. Prof. X, Sebastian’ı durdurmak için bir ekip kuracağını söyler. Bu arada Erik Sebastian’ın peşinde ona ulaşmak için adamlarını haklıyordur. Erik denizde bir yatta Sebastian a ulaşır. Sebastian yanında Emma Frost ve Riptide vardır. Aynı anda sahil güvenlik ekipleriyle Prof. X de onlara doğru gelmektedir. Dövüş başlar. Sebasian gemisi altındaki deniz altıyla kaçar. Erik onu durdurmaya çalışır ama su altında sürüklenmeye başlar. Charles suda onu yakalar ve engeller. Yoksa kendini öldürtecektir.

Sonra Sebastian’ı yakalamak için bir ekip kurduğunu ona anlatır. Birlikte yardım almak için Dr. Hank McCoy’u bulurlar. Charles onun mutant olduğunu hemen anlar. Hank onların diğer mutantları bulmalarını sağlayacak bir cihaz yapabileceğini söyler. Bu arada hank kendindeki mutant genlerini engelleyecek bir serum üzerinde çalışmaktadır. Hank cerebro adını verdiği cihazı Prof. X üzerinde dener. Cihaz çalışır. Ve Charles ve Erik diğer mutantları birlikte bulup kendilerine katmaya başlarlar. Bu süreçte Angel Salvadore, Darwin, Banshee, Havok onlara katılır. Charles ve Erik Rusya’da Emma Frost’un peşinde iken Azazeli Riptide ve Sebastian genç mutantların olduğu üsse saldırırlar. Onları kendisine katılmaya davet eder. Angel Salvadore kabul eder. Darwin de eder gibi yapar ve havok la beraber onlara saldırırlar. Sebastian Havok un attığı lazer halkalarını tutar ve Darwin’e yutturur. Darwin ölür. Charles ekibe kendisiyle gelmelerini ve eğitilmelerini teklif eder. Böylece Charles’ın malikanesinde eğitime başlanır. Charles hepsi ile ilgilenir ve güçlerini nasıl daha iyi kullanacaklarını gösterir. Hank geliştirdiği serumu üzerinde dener. Serum ters teper ve hank Beast’e dönüşür. Erik Mystique’e kendisinden utanmaması gerektiğini ve onunla yatacaksa Mystique halini tercih edeceğini söyler. Mystique çocukluk arkadaşı Charles’tan uzaklaşıp Erik’e yakınlaşmaya başlamıştır.

Sebastian’ın yönlendirmeleri ile Ruslar Amerika’ya doğru savaş gemilerini yola çıkarmıştır. Amerika’da karşılık vermiştir. Savaş kapıdadır. Ekip olay yerine gelir ve ilk olarak Ruslar Amerikan gemilerine füze atmak üzere iken Prof.X telepatik güçleriyle rus kumandanın zihnine girerek füzeyi kendi gemilerine yönlendirir. Sonra Erik Sebastian’ın içinde olduğu denizaltıyı denizden kaldırarak yakındaki adaya fırlatır. Sebastian telepatik güçlerden korunmak için bir başlık giymektedir. Sebastian’ın ekibi ile kavga başlar. Erik, Sebastian denizaltının nükleer gücünü emerken onu bulur. Charles, Erik’in ne yapacağını anlar ve onu engellemeye çalışır. Sebastian'ın başlığını çıkarır ve kendine takar. Yıllar önce hareket ettirmesini istediği madeni parayı Sebastian’ın beynine sokar ve onu öldürür. Bu sırada Amerikalılar ve Ruslar asıl tehdidin mutantlar olduğuna kanaat getirip ellerindeki tüm füzeleri mutantların olduğu adaya ateşlerler. Erik füzeleri havada durdurur ve geri yollar. Prof. X Erik’in üzerine atlar ama onu durduramaz. Ajan Erik’e ateş eder. Erik mermiyi saptırır ancak mermi Charles’ın beline isabet eder. Bombalar gemilere ulaşamadan havada patlar. Erik ajan Moira MacTaggert’ı öldürmek ister ama Charles o değil sen yaptın der. Erik kim benimle der ve Azazel, Riptide, Angel ve Mystique onu takip eder. Charlse tekerlekli sandalyede ajan Moira MacTaggert’ı öper ve zihnini siler. Erik yeni kostümü ile kırmızlar içinde Emma Frost’u tutsak olduğu hapishaneden kurtarır ve adım Magneto der.

X-MEN: BİRİNCİ SINI OYUNCULARI

James McAvoy, oynadığı rol Professor Charles Xavier / Professor X

Michael Fassbender, oynadığı rol Erik Lehnsherr / Magneto

Kevin Bacon, oynadığı rol Sebastian Shaw

Jennifer Lawrence, oynadığı rol Raven / Mystique

January Jones, oynadığı rol Emma Frost / White Queen

Rose Byrne, oynadığı rol Dr. Moira MacTaggert

Nicholas Hoult, oynadığı rol Dr. Henry “Hank” McCoy / Beast

Oliver Platt, oynadığı rol The Man in Black

Ray Wise, oynadığı rol United States Secretary of State

Zoë Kravitz, oynadığı rol Angel Salvadore

Caleb Landry Jones, oynadığı rol Sean Cassidy / Banshee

Lucas Till, oynadığı rol Alex Summers / Havok

Edi Gathegi, oynadığı rol Armando Muñoz / Darwin

Jason Flemyng, oynadığı rol Azazel

Álex González, oynadığı rol Janos Quested / Riptide

Glenn Morshower, oynadığı rol Albay Hendry

Matt Craven, oynadığı rol CIA Direktörü McCone

Rade Sherbedgia, oynadığı rol Rus General

Michael Ironside, oynadığı rol ABD Donanma Albayı

James Remar, oynadığı rol U.S. General

Don Creech, oynadığı rol William Stryker Sr.

Jason Alba,oynadığı rol X-Men