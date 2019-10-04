Yağız Can Konyalı kimdir? Yağız Can Konyalı nereli ve kaç yaşında?

Yağız Can Konyalı, 1991 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez 2006 yılında İlk Aşk adlı sinema filmi ile geçen Yağız Can Konyalı hakkında merak edilenler haberimizde... Yağız Can Konyalı nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Show TV ekranlarında yayınlanan Aşk Ağlatır dizisinde Rüzgar Özben karakterini canlandıran Yağız Can Konyalı hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Yağız Can Konyalı kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

YAĞIZ CAN KONYALI KİMDİR?

Yağız Can Konyalı, 20 Eylül 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. 2006 yılında İlk Aşk filminde Alp karakteri ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

2015 yılında; Takım: Mahalle Aşkına filmindeki rolüyle 52. Antalya Film Festivali Behlül Dal Jüri Özel Ödülü'nün sahibi olmuştur. Ekran macerasıyla eş zamanlı tiyatro çalışmalarını da sürdüren Yağız Can Konyalı, Tiyatro Yan Etki'nin 2013 sezonunda sahnesine taşıdığı Tavşan Deliği ve ardından Müstesna Tiyatro'nun yeniden yorumladığı Küheylan (2016) oyunlarında rol aldı. Yağız Can Konyalı; geçtiğimiz yıl Tiyatro Yan Etki'nin sahneye koyduğu ve kendisine 5. Ekin Yazın Dostları Ödülleri'nde yılın genç yetenek oyuncu ödülünü kazandıran Çıkmaz Sokak Çocukları oyunuyla tiyatro izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Aşk Ağlatır dizisinde Rüzgar karakterine hayat veren Yağız Can Konyalı, 1.77 metre boyunda, 73 kilo ve Başak burcudur.

Yağız Can Konyalı’nın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Aşk Ağlatır (Rüzgar) (TV Dizisi)

2017-2019 – Bizim Hikaye (Rahmet) (TV Dizisi)

2016 – Ateş (Sinema Fimi)

2015 – Takım: Mahalle Aşkına (Sinema Filmi)

2015 – Adı Mutluluk (Zeki) (TV Dizisi)

2013 – Kor (Kısa Film)

2010-2013 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki (Aydın) (TV Dizisi)

2006 – İlk Aşk (Alp) (Sinema Filmi)