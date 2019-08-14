Yahşi Batı nerede çekildi? Yahşi Batı filmi konusu ve oyuncuları…

Yahşi Batı nerede çekildi? Yahşi Batı filmi konusu ve oyuncuları…

Yahşi Batı, fantastik ve komediyi öğeleri bir araya getirerek Cem Yılmaz imzası ile kahkaha dolu bir maceranın içine sokuyor. Unutmaz replikler ve ilginç mizah örnekleri bulunduğu Yahşi Batı filmi konusu ne? Yahşi Batı oyuncu kadrosunda kimler var? Yahşi filmi nerede çekildi?

Komedi türünde farklı bir boyut getiren Yahşi Batı, kovboy kasabası görüntüsü ile de beğeni kazanmıştı. Peki Yahşi Batı filmi nerede çekildi? Yahşi Batı filmi konusu ne? Yahşi Batı oyuncu kadrosunda kimler var?

YAHŞİ BATI NEREDE ÇEKİLDİ?

Yahşi Batı, Kemerburgaz Madenler mevkii çiftalan köyünde çekildi.

YAHŞİ BATI KONUSU

Osmanlı’dan Amerikan Başkanı’na özel bir hediye götürmek için yola çıkan 2 gizli polis Aziz Vefa ve Lemi Galip, yolda soyguna uğrarlar. Seeyou’lar tarafından çalınan elması almak için dımdızlak Amerika’da kalan ve mücadele atılan ikili, olmadık işlere girerler.

YAHŞİ BATI OYUNCULARI

Cem yılmaz: Aziz Bey

Ozan Güven: Lemi Bey

Demet Evgar: Susan Van Dyke

Zafer Algöz: LLoyd

Özkan Uğur: Kızılkayalar

Cansu Dere: Mary Lou

Bünyamin Durgut: Atını Yıkatan Kovboy

Yılmaz Köksal: Sheriff Ceko

Johnny Lesh: Mehmet Ppolat

Mary Ann: Demet Tuncer

Sheriff Murphy: Süleyman Turan