Yalçın Serttaş kardeşi Bülent Serttaş’a sitem etti!

Şarkıcı Bülent Serttaş ile abisi Yalçın Serttaş birbirine girdi. Abi Serttaş, kardeşine "İki elim ölene kadar senin yakanda olacak" diyerek sitem etti.

Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş ile abisi Yalçın Serttaş’ın arası açıldı. Sanatçının abisi, Kanal D ekranlarında yayınlanan bir magazin programına telefonla bağlanarak kardeşine sitem etti.

“ÇOCUKLARIMIN RIZKINI HARCAYARAK ONU MEŞHUR ETTİM”

Abi Yalçın Serttaş, telefonla bağlandığı programda kardeşine şu sözlerle sitem etti: “Ben servetimi hayatımı çoluğumun çocuğumun rızkını harcayarak onu bu işe başlattım, şöhret yaptım. 7-8 senedir beni bir telefonla bile aramadı. Ben üzüntüden hastalandım. 4,5 sene hastanede yattım. Kimse yaşadığıma bile inanmıyor. Bazı konular oldu telefon açıyorum cevap vermiyor.”