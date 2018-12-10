Yasak Elma 27. yeni bölüm fragmanı geldi! Halit’ten çok sert hamle (Yasak Elma 26. son bölüm izle)

Yasak Elma son bölümü bu akşam FOX TV’de ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Alihan ile Ender’in evliliği tam bir yıkım yaratıyor. Zerrin hastaneye kaldırılıyor, Erim evden kaçıyor. Halit öfkeden deliye dönüyor, Zeynep ise perişan halde. Alihan şirkette Halit’e gol atmak istiyor ama asıl golü ablasından yiyor. Yasak Elma 27. Bölüm fragmanı FOX TV tarafından yayınlandı. İşte sevilen dizi Yasak Elma’nın 26. son bölüm özeti…

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Yasak Elma 26. son bölümü ile seyirci karşısına çıktı. 26. son bölümde; Zeynep, Ender'in ‘biz evlendik' sözü ile yıkılıyor. Zeynep bu olayın nasıl olduğunu bir türlü akıl erdiremiyor. Halit ile Ender'in kavgasına Erim de şahit oluyor. Erim duyduklarını kaldıramayıp evi terk ediyor. Alihan, Ender'in senetleri ile Halit'I köşeye sıkıştırmaya çok yaklaşıyor. Oyuncu kadrosunda Eda Ece, Onur Tuna, Şevval Sam, Sevda Erginci, Kıvanç Kasabalı, Talat Bulut gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte 26. bölüm izleme linki…

YASAK ELMA 26. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alihan şaşkın bir şekilde tebrikleri kabul ediyor. O sırada Ender geliyor ve Zeynep'i tebrik ederek ‘yuva yıkan kadınlar kervanına sen de katıldın' diyor. Zeynep şaşkınlık içinde durumu anlamaya çalışıyor. Enver nikah cüzdanını çıkararak Alihan ile evlendiklerini duyuruyor. Alihan'ın ablası bayılıyor. Alihan'ın aldığı bu saçma karar daha ilk anda ona zarar vermeye başlıyor.

Zeynep ağlayarak oradan uzaklaşıyor. Yıldız da peşinden gidip kardeşini teselli etmeye çalışıyor. Zerrin hastaneye kaldırılıyor. Doktor kalp spazmı geçirdiğini söylüyor. Lila, Alihan'ı hastaneden kovuyor. Halit, Alihan ile hesaplaşmak istiyor ama Alihan yarını beklemesini istiyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE

ALİHAN ZEYNEP'E HESAP VERİYOR

Zeynep Alihan ile konuşuyor. Alihan evliliği formalite olduğunu söylese de Zeynep sakinleşemiyor. Zeynep Alihan'a “Sen nefret bile edilmeyecek kadar değersizsin artık!” diyor

ERİM EVDEN KAÇIYOR

Halit öfke ile Ender'in evine gidiyor. Ender de o sırada oğlu Erim'e durumu anlatıyor. Erim annesinin evliliğini kabullenememişken babası ile annesinin kavgasına tanık oluyor. O kavgada Ender, Halit'in onun yanına geldiğini sırf bebek için onlardan vazgeçtiğini haykırıyor. Halit ise Ender'e çok ağır sözler söylüyor. Erim daha fazla dayanamayıp evden kaçıyor. Halit ve Ender her yerde Erim'i arıyor. Erim, Kemal'i arayıp onunla dertleşiyor. Kemal, Erim'Ie evine götürüyor ayrıca Yıldız'I arayıp yanında olduğunu söylüyor. Yıldız hemen Halit'e haber veriyor.

HALİT GOL ATMAYA HAZIRLANIYOR

Alihan, Ender'in şirketti haklarını devralıyor. Amacı Halit'I köşeye sıkıştırmak. Ancak ablası Zerrin'i hiç hesaba katmıyor. Zerrin, Alihan'a verdiği hisselerini Halit'e geçiriyor. Halit'in yapacakları da bununla sınırlı kalmıyor.