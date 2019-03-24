Yasak Elma 38. yeni bölüm fragmanı: ‘Benim babam bir katil!’ (Yasak Elma yeni bölüm fragmanı izle)

Yasak Elma 38. yeni bölüm 2. fragman bugün ekrana geldi. Yeni fragmanda; Yıldız, çocukluğunda inandığı bir çok şeyin yalan olduğunu söylüyor. Zeynep gelinliğini giyiyor. Alihan ona gelinliği üzerindeyken veda öpücüğü veriyor. Yıldız 'benim babam bir katil' diyerek ağlıyor. İşte Yasak Elma 38. yeni bölüm fragmanları...

YASAK ELMA 38. BÖLÜM 2. FRAGMANI

YASAK ELMA 38. BÖLÜM FRAGMAN

YASAK ELMA 37. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Kemal’e büyük bir komplo kuruyor. Ender Zehra ve Halit’i yanına alıp Kemal ile Yıldız’ı basacağını sanıyor. Ender kapıyı çalıyor. Bu sırada Yıldız kendi yerine başka bir kadını odaya sokup Kemal ile onu bastırıyor. Ender karşısında Yıldız yerine başka bir kadın görünce şok oluyor. Zehra aldatıldığını görüyor. O sırada Yıldız da diğer kapıdan kaçıyor. Zehra ve Halit Kemal’in üzerine yürüyor. Kemal ‘seni aldatmadım’ diye Zehra’ya yalvarıyor. Halit, Ender’e de kızıyor ve Ender’in inatla ‘Yıldız buradaydı’ sözleri üzerine çok kızıyor. Ender ona bu durumu ispat edeceğini söyleyip Halit ile kamera odasına gidiyor. Halit kamerada Yıldız’ı görüyor.

YILDIZ HALİT İLE YÜZLEŞİYOR

Yıldız eve gidip yaptığı planın keyfini sürüyor. Kemal’in işini bitirdiğini düşünen Yıldız, Halit’in gelişi ile büyük bir şok yaşıyor. Halit, Yıldız’a nerede olduğunu soruyor. Bu sırada Kemal de Zeynep’e giderek Yıldız’ın ona oynadığı yalanı anlatıyor. Zeynep ablasının yaptıklarını şaşkınlıkla dinliyor. Kemal sonra da Yıldız’ın karşısına çıkıyor. Ama Kemal’e her şeyi hak ettiğini söyleyerek yol veriyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE

KAYA GELİYOR

Halit artık iş hayatının onu çok yorduğunun farkına varıyor. Alihan ile dertleştikten sonra eski genel müdürünü geri getiriyor. Ender ve Halit Erim’i havalimanında yolcu ederken Halit eski genel müdürünü de karşılıyor. Bu kişi Kaya adında biri. Ender, Kaya’yı görünce Caner’e artık işlerinin bittiğini söylüyor.

MUSTAFA ZEYNEP’İN PEŞİNDE

Mustafa, Yıldız ve Zeynep’in peşine düşüyor. Anneleri Yıldız’ı arayıp onu bu duruma karşı uyarmak istiyor. Ama artık çok kalıyor. Halit ve Yıldız’ın evlilik fotoğrafını gören Mustafa hemen harekete geçiyor.