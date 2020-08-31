Yasak Elma dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte yayın tarihi…
Başrollerde Eda Ece, Şevval Sam ve Talat Bulut gibi isimlerin bulunduğu Yasak Elma yeni sezonu 7 Eylül Pazartesi günü 75. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
YASAK ELMA YENİ SEZON FRAGMANI
YASAK ELMA 74. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Yıldız, Kerim'in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır. Ender Şahika'nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar. Ancak Şahika'nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir. Halit ise Yıldız'ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız'ın kafası çoktan karışmıştır.