Yasak Elma yeni sezon oyuncuları: Yasak Elma’nın yeni sezon oyuncuları ve konusu…

Oyuncu kadrosunda Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Şevval Sam, Talat Bulut gibi isimleri barındıran dizi yeni sezonu ile yeniden ekranlara geliyor. Yasak Elma'nın yeni sezon kadrosunda sürpriz isimler buluyor. İşte Yasak Elma yeni sezon konusu ve oyuncu kadrosu...

Yasak Elma, yeni sezon bölümleri ile yine pazartesi günleri FOX TV ekranlarında yer alıyor. Yeni bölümleri heyecanla beklenen Yasak Elma, üçüncü sezonunda sürpriz isimler kadroya dahil oldu. İşte Yasak Elma dizisinin yeni bölümleri ile ilgili merak edilenler…

YASAK ELMA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız'ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun'la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender Yıldız'ı kocası Halit Argun'dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız'a hayatının teklifini sunmuştur. Yıldız'ın hayatında bunlar olurken, Zeynep'in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan'ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep'in bilmediği şey ise Alihan'ın Halit'in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız'ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep'i de etkileyecektir.

İMAN CASABLANCA YASAK ELMA'DA

Yasak Elma dizisinin yeni bölümlerinde, “Best Model Of The World” yarışmasında birincilik tacını takan Faslı model Iman Casablanca, “Leyla” karakterine hayat veriyor.

Leyla, istemediği biriyle zorla evlendirilmiştir. Leyla tüm imkanlarını zorlayarak kaçar ve hayata tutunma mücadelesinde yolu Kaya ile kesişir. Bu ikisinin de hayatını bambaşka bir yöne sürükleyecektir.

LİLA KARAKTERİNDE OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Yasak Elma, yeni sezona oyuncu değişikliği ile başladı. Lila karakterini canlandıran Ayşegül Çınar’ın dizi kadrosundan ayrılması ile birlikte, yeni sezondan itibaren bu karaktere Buçe Buse Kahraman can verecek Buçe Buse Kahraman'ın ilk ciddi deneyimi 2019 yapımı Çarpışma dizisi ile olmuştu.

ONUR TUNA VE SEVDA ERGİNCİ DİZİDEN AYRILDI

Yasak Elma dizisinde Alihan ve Zeynep karakterine hayat veren Onur Tuna ile Sevda Erginci senaryo gereği Yasak Elma dizisinden ayrıldı. Alihan ve Zeynep senaryo gereği İstanbul’dan ayrılarak Yasak Elma dizisine veda etti.