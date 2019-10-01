Yaşar İpek kimdir? Yaşar İpek’in mesleği ne?

Magazin gündeminden düşmeyen Seren Serengil ve Yaşar İpek çiftinin arasındaki gerilim hapisle sonuçlanıyor. Yaşar İpek hakkında hapis kararı alınmasıyla Yaşar İpek'in hayatı hakkında birçok ayrıntı merak ediliyor. Yaşar İpek kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte hayatı...

Yaşar İpek kaç yaşında ve nereli merak ediliyor. Okul Bitince, Kapı Zili, Yanlışa Af Yok, Arada Bir, Aşkım, albümleriyle tanınan ünlü şarkıcı Yaşar İpek kimdir? İşte Seren Serengil eski eşi kimdir sorusunun yanıtı ve Yaşar İpek hakkında merak edilenler…

YAŞAR İPEK KİMDİR?

Yaşar İpek, 1980 yılında dünyaya geldi. Aslen Diyarbakırlı olan Yaşar İpek, 5 yaşında ailesi ile birlikte İstanbul'a göç etti. 1986 yılında Öksüzler, 1988 yılında Acı ve yine aynı yıl Es Deli Rüzgar isimli sinema filmlerinde rol aldı. Rol aldığı filmlerde Emrah'ın küçüklük karakterini canlandırdı.

Günümüzde ise bir çok albümün altına imzasını atan sanatçı piyano çalmakta ve kendi bestelerini yazmaktadır. Bugüne kadar Aşkım, Okul Bitince, Yanlışa Af Yok, Arada Bir, Kapı Zili, Sus ve Allah Var isimli albümleri müzik piyasasındaki yerini aldı.

Emrah ile bir akrabalığı var mı? sorusunun cevabını ise Yaşar İpek şu şekilde açıklamıştır, ‘Babaannemin ikinci evliliği olan eşinden çocuğudur, herhangi bir kan bağımız yoktur.’