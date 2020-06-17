Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Yasemin Allen pitonunu vücudunda gezdirdi!
Yasemin Allen pitonunu vücudunda gezdirdi!
İngiliz asıllı Türk oyuncu Yasemin Allen, Lord Flashheart adını verdiği kraliyet pitonu ile çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Magazin 17 Haziran 2020 - 08:40

30 yaşındaki Yasemin Kaya Allen, evcil hayvan olarak evinde piton yılanı beslemeye başlamıştı. Yılanıyla bir yılı aşkın bir süredir beraber yaşayan Allen, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Oyuncu, ‘Lord Flashheart’ ismini verdiği kraliyet pitonu ile birlikte yeni bir paylaşımda bulundu. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yılanını üzerinde dolaşırken kameraya alan Allen bu paylaşımına çok sayıda yorum aldı.
Allen ayrıca paylaşımına karantina döneminde aldığı kilolara da gönderme yaparak: “Benziyoruz bence, karantina göbeğimin üstünde çok güzel duruyor” notunu düştü.

 

Son güncelleme: 09:05 - 17.06.2020
Etiketler