Yasemin Allen pitonunu vücudunda gezdirdi!

30 yaşındaki Yasemin Kaya Allen, evcil hayvan olarak evinde piton yılanı beslemeye başlamıştı. Yılanıyla bir yılı aşkın bir süredir beraber yaşayan Allen, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Oyuncu, ‘Lord Flashheart’ ismini verdiği kraliyet pitonu ile birlikte yeni bir paylaşımda bulundu. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yılanını üzerinde dolaşırken kameraya alan Allen bu paylaşımına çok sayıda yorum aldı.

Allen ayrıca paylaşımına karantina döneminde aldığı kilolara da gönderme yaparak: “Benziyoruz bence, karantina göbeğimin üstünde çok güzel duruyor” notunu düştü.