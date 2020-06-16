Yasemin Allen tatil için İstanbul’a geliyor

Londra'da yaşayan oyuncu Yasemin Allen, dizi görüşmeleri ve tatil için yarın İstanbul'a geliyor. Mart ayında gelmeyi planlayan ama pandemiye takılan güzel oyuncu, tarifeli seferlerin başlamasını bekliyordu...

ABD-İngiltere ortak yapımı ‘Strike Back' dizisinde 2 sezon boyunca rol alan Yasemin Allen, önümüzdeki hafta yeni dizi projeleri görüşmek ve yaz tatilini yapmak üzere Türkiye’ye geliyor… Başarılı oyuncu Yasemin Allen, 3 yıl önce gittiği Los Angeles'ın ardından Londra'ya yerleşmiş ve iki sezon boyunca İngiltere-ABD ortak yapımı ‘Strike Back' adlı dizide oynamıştı. Allen, aldığı yeni teklifleri değerlendirmek ve görüşmeler yapmak için yarın İstanbul’a geliyor. Mart ayında gelmeyi planlarken pandemi yüzünden başlayan seyahat kısıtlamaları nedeniyle Türkiye gelişini erteleyen oyuncu, tarifeli uçak seferlerinin açılması üzerine hemen hazırlıklara başladı.