Yasemin Özilhan’dan İzzet Özilhan’a: Beraber daha nice anı biriktirmeye

Hayatının aşkı İzzet Özilhan ile bir dönemin fenomen dizisi ‘Doktorlar’ın kadrosunda yer aldığı zamanlarda tanışan Yasemin Özilhan, eşi Anadolu Grubu’nun sahibi Tuncay Özilhan’ın oğlu İzzet Bey için oyunculuk kariyerini bitirerek 16 Temmuz 2011 tarihinde nikâh masasına oturmuştu.

Evliliklerinde 10’uncu yıllarına giren Özilhan çiftinin bu mutlu birlikteliklerinden Emine ve Ela adında iki kız çocukları oldu.

Herkesin imrendiği evliliklerinin bu yıl 10’uncu senesini kutlayan çiftin birlikte çekildikleri romantik karelere binlerce beğeni geldi.

Yasmein Özilhan fotoğrafların altına ise “10. yılımız kutlu olsun. Seninle beraber daha nice anı biriktirmeye” notunu düştü.

“ÇANTANIN FİYATINI ÖĞRENİNCE UTANDIM”

Yasemin Özilhan, geçen günlerde konuk olduğu bir programda hakkında merak edilenleri anlatmıştı:

* Küçükken bana ‘Pato’ diyorlardı. Patates kızartmasını çok sevdiğim için. Hâlâ çok severim.

* Tayt ve tişörtü üstümden çıkarmadan yaşayabilirim. Spordan ve rahatlıktan dolayı.

* Spiderman filmini defalarca kez sıkılmadan izlerim.

* Müzikle aram çok yok. Ama Tarkan konserine gideriz.

* Vaktimi en çok WhatsApp ve Instagram’da geçiriyorum. Evdeyken televizyon karşısında Yeşilçam filmleri izlemeye bayılıyorum.

* Dünya iyileşince ilk gideceğimiz yer eşim İzzet’in Los Angeles benim New York. Kızlar Disneland’a gitmek istiyor.

* Hayatımda yaptığım en saçma harcama bir çantayaydı. Fiyatını kasada öğrendim, utandım.

* Eğer konu tatlıysa, mutfakta kendime 10 üzerinden 9 puan veririm. En sevdiğim tatlı sütlaç, şekerpare, çikolatalı kek…

* Unutamadığım seyahatim Hollanda.

* El kremimi çantamdan hiç eksik etmem.

* En sevdiğim yemek kapuska. Yaprak sarma… Yemek ayırmam ama ciğer asla yemem. Birkaç kez şans verdim kendisine ama olmadı.

* Kızım Emine bana Anneler Günü’nde hediye almıştı o hediyeye çok duygulanmıştım. Çocuğumdan aldığım için belki de…