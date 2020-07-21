Yasmin Erbil’in kum yağmuru

Karantina dönemini evinde geçiren ve bu süre zarfında evinden paylaştığı videolar ile dikkatleri üzerine çeken Yasmin Erbil, deniz sezonunu açtı. Erbil hesabından yaptığı son paylaşımda plajın kumlarıyla oynarken görülüyor.

Şovmen Mehmet Ali Erbil ile sunucu ve oyuncu Nergis Kumbasar’ın kızları olan Yasmin Erbil, şimdilerde tatilin tadını çıkartıyor. Babası kök hücre tedavisi görürken tatilde olduğu için bazı takipçilerinden olumsuz yorumlar alan Yasmin Erbil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla bu yorumları çok da kafasına takmadığı görülüyor.

Siyah bikinisi ile sahilde boy gösteren Yasmin Erbil, bu defa da plajın kumlarıyla oynarken çekilmiş bir karesini paylaştı. 24 yaşındaki Yasmin Erbil, yaptığı paylaşımın üzerine ‘Kum yağmuru’ notunu düştü.