Yayın günü değişti! Benim Tatlı Yalanım neden yok, yeni bölüm ne zaman? Star TV yayın akışı…

Yayın günü değişti! Benim Tatlı Yalanım neden yok, yeni bölüm ne zaman? Star TV yayın akışı…

Perşembe günleri yayınlanan Benim Tatlı Yalanım dizisinin yayın günü değişti. Dizinin takipçileri Benim Tatlı Yalanım'ı Star TV yayın akışında göremeyince neden yok merak etti. Peki Benim Tatlı Yalanım neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte Star TV yayın akışı ve yeni yayın günü...

Benim Tatlı Yalanım artık Cumartesi günleri yayınlanacak. Benim Tatlı yalanım yeni bölümü 29 Eylül Cumartesi izleyici ile buluşacak.

BENİM TATLI YALANIM NEDEN YOK?

Yaz aylarında başlayan dizi yaz boyunca rakiplerinin olmaması ile birlikte reytinglerde üst sıralarda bulunuyordu. Yeni sezonun başlaması ile birlikte güçlü rakiplerle yarışan Benim Tatlı Yalanım dizisi reytinglerde düşüş yaşadı. Bir Zamanlar Çukurova, Şampiyon ve Mucize Doktor gibi dizilerin gerisinde kalan Benim Tatlı Yalanım, yapımcı ve kanal yetkililerinin görüşmeleri sonucunda gün değişikliği yaşadığı iddia ediliyor. Kanaldan henüz bu konu ile ilgili açıklama yağılmış değil.

STAR TV YAYIN AKIŞI

EN GÜZEL BÖLÜM

10:45

ÇOCUK

11:00

GERÇEĞİN PEŞİNDE

13:30

SEVDİM SENİ BİR KERE

17:00

STAR HABER

18:45

AVANAK APTİ

20:00

AVANAK APTİ

21:45

BENİM TATLI YALANIM (TEKRAR)

23:45