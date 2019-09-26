Yayın günü değişti! Benim Tatlı Yalanım neden yok, yeni bölüm ne zaman? Star TV yayın akışı…

Benim Tatlı Yalanım artık Cumartesi günleri yayınlanacak. Benim Tatlı yalanım yeni bölümü 29 Eylül Cumartesi izleyici ile buluşacak.
BENİM TATLI YALANIM NEDEN YOK?
Yaz aylarında başlayan dizi yaz boyunca rakiplerinin olmaması ile birlikte reytinglerde üst sıralarda bulunuyordu. Yeni sezonun başlaması ile birlikte güçlü rakiplerle yarışan Benim Tatlı Yalanım dizisi reytinglerde düşüş yaşadı. Bir Zamanlar Çukurova, Şampiyon ve Mucize Doktor gibi dizilerin gerisinde kalan Benim Tatlı Yalanım, yapımcı ve kanal yetkililerinin görüşmeleri sonucunda gün değişikliği yaşadığı iddia ediliyor. Kanaldan henüz bu konu ile ilgili açıklama yağılmış değil.
STAR TV YAYIN AKIŞI
EN GÜZEL BÖLÜM
10:45
ÇOCUK
11:00
GERÇEĞİN PEŞİNDE
13:30
SEVDİM SENİ BİR KERE
17:00
STAR HABER
18:45
AVANAK APTİ
20:00
AVANAK APTİ
21:45
BENİM TATLI YALANIM (TEKRAR)
23:45