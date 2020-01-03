Yeşim Ceren Bozoğlu: Kürke karşı değilim

Özellikle bir süredir Instagram hesabından paylaştığı çekici fotoğraflar ile haber olan oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, evini ve hayatını paylaştığı kedisi 'Elvis' ile çekilmiş karelerini paylaştı.

Ünlü isimlerin sosyal medya hesapları, onların özel hayatlarına dair son derece önemli bilgiler veriyor. Takipçilerine gündelik hayatlarına dair pek çok tüyo veren ünlü isimler aynı zamanda hayvan sevgilerini de yine bu paylaşımları ile gösterme fırsatı buluyor. Bunun son örneğini oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu gösterdi.

YÜZLEŞME DİZİSİ ERKEN FİNAL YAPTI

Yeşim Ceren Bozoğlu uzun bir aradan sonra Yüzleşme dizisi ile ekranlara dönmüş ve seyirci karşısına çıkmıştı. Ancak ne yazık ki Bozoğlu’nun büyük bir heyecanla başladığı proje uzun soluklu olmadı ve reyting canavarına yenik düştü. Erken biten projesi sonrasında yeni bir diziye başlamayan Yeşim Ceren Bozoğlu, şimdilerde sosyal medya hesabından paylaştığı çekici fotoğraflar ile gündemde. Bozoğlu, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda bu defa hayvanseverliğini gösterdi. Kedisi ‘Elvis’ ile çekilmiş karelerini takipçileriyle paylaşan Bozoğlu altına da şunları yazdı:

1) Canlı ve boynumda olduğu müddetçe, hediye olarak kürke karşı değilim

2) Hayatımda bir erkek var mı? Evet var, tanıştırayım “Elvis” in the house…

3) Hediyenin kendisi kadar, hediyeyi veren de kalbimizi çaldı haliyle, bi tık…