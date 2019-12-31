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Yeşim Salkım’dan Hande Yener ve Demet Akalın paylaşımı
Yeşim Salkım’dan Hande Yener ve Demet Akalın paylaşımı
Şarkıcı Yeşim Salkım, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla meslektaşları Hande Yener ve Demet Akalın'ın gerçekleştirdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyareti hakkında yorumda bulundu.
Magazin 31 Aralık 2019 - 08:18

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla gündeme dair sert göndermeler yapmaktan da geri durmayan Yeşim Salkım son olarak Demet Akalın ve Hande Yener’in çok konuşulan ziyaretini sayfasına taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya gelen Hande Yener ve Demet Akalın’ın tavırlarını ve giyimlerini samimiyetsiz bulan ve bunun göstermelik bir hareket olduğunu iddia eden Salkım, Twitter hesabından; “Arkadaşlar bu sene popçularda yeni trend etek boyları uzuyor bilginize” paylaşımında bulundu. Takipçileri de Salkım’ın bu paylaşımı üzerine çok sayıda beğeni ve yorum yaptı.

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