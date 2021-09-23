Yiğit Marcus Aral’ın dövüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin ile yemek yiyen Kerem Kamışlı'yı denize atmasıyla gündem olan Yiğit Marcus Aral'ın Taksim'de dövüldüğü anlar kameralara yansıdı.

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Geçen haftalarda 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin ile yemek yiyen Kerem Kamışlı’yı denize atmasıyla gündem olan 41 yaşındaki Yiğit Marcus Aral, Taksim’de sokakta yürüdüğü esnada 3 kişi tarafından saldırıya uğradı.

Dakikalarca tekme ve yumruklarla dövülen Aral, çevredeki vatandaşlar tarafından yerden kaldırıldı. Dehşet anları da güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay sonrası koşarak kaçmaya çalışan 3 kişi, o esnada polis ekipleri tarafından durduruldu. Ekipler tarafından sorgulanan şahıslar, sokakta kavga ettiklerini ve bu yüzden kaçtıklarını söyledi. Çevrede çalışma yapan ekipler, hemen yan sokakta Aral ile karşılaştı. Aral’ın evine gittiği esnada tanımadığı 3 kişi tarafından saldırıya uğradığını ifade etti.

“KEREM’İN SELAMI VAR’ DEYİP SALDIRDILAR”

Bunun üzerine Ahmet Ç. (22), Bünyamin K. (22) ve Abdurrahman K. (19) polis tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen saldırganların ifadesi alınarak ‘kasten yaralama’ suçundan adli işlem yapıldı. Polis ekipleri tarafından ifadesi alınan Yiğit Marcus Aral ise, “Evime gidiyordum yanıma yaklaşanlar ‘Kerem'in selamı var’ diyerek saldırdı. Kerem’in azmettirdiğini düşünüyorum” dedi.

SERBEST BIRAKILDILAR

İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 saldırgan, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (İHA)