Yıldız Kültür kimdir? Yıldız Kültür nereli ve kaç yaşında?

Yıldız Kültür, 1944 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Mahmut Mangal isimli dizi ile geçen Yıldız Kültür hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Yıldız Kültür nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinde Rabia Ana karakterini canlandıran Yıldız Kültür hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Yıldız Kültür kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

YILDIZ KÜLTÜR KİMDİR?

Yıldız Kültür, 31 Aralık 1944 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara Devlet Konservatuarı Yüksek Bölümü mezunudur. Mezuniyetin ardından İzmir, Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrolarında uzun yıllar görev almıştır.

Yıldız Kültür, 2. Yeşilçam Ödülleri’nde Issız Adam filmindeki Müzeyyen rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü almıştır.

Mahmut Mangal, Aşka Sürgün, Kırık Kanatlar, Hatırla Sevgili, Kabuslar Evi: Tanıdık Yabancı, Menekşe ile Halil, Melekler Korusun, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Küçük Sırlar, Merhaba Hayat, Karadayı, Firuze, Kocamın Ailesi, İstanbul Sokaklar, Kalk Gidelim ve Seni Kimler Aldı, Adem'in Trenleri, Issız Adam, Aşkın İkinci Yarısı, Güneşi Gördüm, Mucize, Seni Seviyorum Adamım, Hadi Be Oğlum gibi dizi ve filmlerde rol alan Yıldız Kültür, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinde Rabia Ana karakterine hayat vermektedir. Yıldız Kültür, 1.72 metre boyunda, 65 kilo ve Oğlak burcudur.

Yıldız Kültür'ün rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Kuruluş Osman (Rabia Ana) (TV Dizisi)

2018 – Hadi Be Oğlum (Güner) (Sinema Filmi)

2017-2018 – Seni Kimler Aldı (Leman Hanım) (TV Dizisi)

2017 – Kalk Gidelim (Mümine) (TV Dizisi)

2016 – İstanbul Sokakları (Şükriye) (TV Dizisi)

2014-2015 – Kocamın Ailesi (Hikmet) (TV Dizisi)

2014 – Mucize (Sinema Filmi)

2014 – Seni Seviyorum Adamım (Sinema Filmi)

2013 – Firuze (Fitnat) (TV Dizisi)

2012 – Merhaba Hayat (Kader/Nihan Altun) (TV Dizisi)

2012 – Karadayı (Kader) (TV Dizisi)

2010-2011 – Küçük Sırlar (Fikriye) (TV Dizisi)

2011 – Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Patron) (TV Dizisi)

2008-2009 – Melekler Korusun (Kehribar) (TV Dizisi)

2009 – Güneşi Gördüm (Pakize) (TV Dizisi)

2008 – Issız Adam (Müzeyyen) (Sinema Filmi)

2007 – Menekşe ile Halil (Zarif Nine) (TV Dizisi)

2006 – Kabuslar Evi: Tanıdık Yabancı (Peride) (Sinema Filmi)

2006 – Hatırla Sevgili (Halime) (TV Dizisi)

2005 – Kırık Kanatlar (Fatma) (TV Dizisi)

2005 – Aşka Sürgün (Sultan Şahvar) (TV Dizisi)

2004 – Dudaktan Kalbe (Şahsen Meriçoğlu) (TV Filmi)

1980 – Mahmut Mangal (TV Dizisi)