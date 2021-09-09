Yıldız Tilbe’den aşı açıklaması: Artık bıktım

Sosyal medyada aşı karşıtı paylaşımlarıyla öne çıkan ve bazı kullanıcılardan tepki alan sanatçı Yıldız Tilbe aşı olduğu iddialarını yalanladı.

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Daha önce “Aşıyı da PCR’ı da reddediyorum” diyen Yıldız Tilbe, konser öncesi ilk doz Covid-19 aşısını olduğu iddiaları üzerine açıklama yaptı.

Aşı değil, PCR testi yaptırdığı öğrenilen Tilbe, “Olmadım, aşı maşı olmayacağım” dedi.

“ARTIK BIKTIM”

Tilbe sözlerini şöyle sürdürdü: “Aşı karşıtı değilim. İsteyen istediğini yaptırsın. Herkes kendinden sorumlu. Bu konuda konuşmak istemiyorum artık, bıktım.”

Tilbe bir başka paylaşımında ise, “Hakkımda yapılan yalan haberleri ve iftiraları mahkemeye versem, tazminatıyla bir gazete bir TV kanalı açardım, yanına bir de mizah dergisi kondururdum” dedi.

Sağlık Bakanlığı geçen günlerde konserler için aşı ya da PCR testi zorunluluğu getirmişti.

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