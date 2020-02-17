Yıldız Tilbe iki gece üst üste sahne aldı

Merit Lefkoşa Hotel'de ilk kez sahne alan Yıldız Tilbe, yoğun bir ilgiyle karşılandı. Bunun üzerine iki gece olarak planlanan programda rezervasyonlar günler öncesinde doldu. Gördüğü ilgiden çok memnun olduğunu belirten ve kendisini dinlemeye gelenlerin sevgililer gününü kutlayan ünlü şarkıcı, tam anlamıyla bir müzik ziyafeti sundu. Şarkıları, enerjisi ve esprileriyle keyifli anlar yaşatan Yıldız Tilbe, sevilen ve dillerden düşmeyen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. İki gecede de kendisini yalnız bırakmayan hayranlarına teşekkürlerini sunan Yıldız Tilbe, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.