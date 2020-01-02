Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Yıldız Tilbe yeni yılda Kıbrıs’ta konser verdi
Yıldız Tilbe yeni yılda Kıbrıs’ta konser verdi
Yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta sahne alan Yıldız Tilbe, 2020 için hedefleri olmadığını söyledi. Şarkıcı "Her şey olacağına varıyor. İyi şeyler umut, ediyorum" dedi...
Emre ÇEVİK
Magazin 2 Ocak 2020 - 08:23

Yıldız Tilbe yeni yıl akşamı Kıbrıs’ta sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Tilbe soruları cevapladı. “2020'de hedefleriniz var mı?” sorusuna “Ben hiç bir zaman hedefini vuran biri olmadım. Hedeflerimden de hiç bir zaman vazgeçmedim. O yüzden hedef belirlemiyorum. Her şey olacağına varıyor. İyi şeyler umut, ediyorum” diye cevap verdi.
Akşamları sosyal medyada hayranlarıyla uzun uzun sohbet etmeyi sevdiğini de belirten Tilbe ‘Rap söyleyen biriyle düet yapar mısınız?” sorusuna ise “Kimse ile düet, yapmam. Yıldız Tilbe şarkılarına devam edeceğim” dedi…
Tilbe üzerindeki kıyafet hakkında da konuştu. Eteğini dört yıl önce aldığını belirten ünlü şarkıcı “Pazardan da alışveriş yaparım, mağazadan da. Pazara giderken kamufle olup gidiyorum. Ancak o zaman rahat geziyorum. Özgürlük güzel. Tarkan' da bunu yapıyor' dedi.

İLGİLİ HABERYıldız Tilbe'den dikkat çeken sahne kostümü
Etiketler