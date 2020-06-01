Yılmaz Erdoğan çekti, Belçim Bilgin paylaştı

Oyuncu Belçim Bilgin, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraf ile takipçilerinin beğenisini kazandı. Fotoğrafı çekenin Belçim'in eski eşi Yılmaz Erdoğan olması ise kafaları karıştırdı.

Karantina günlerinde küs çiftlerin barıştığı haberlerine tanıklık ettik. Milyonlarca insanın evlerine kapandığı bu günlerde ilişkilerine ikinci bir şans vermek isteyen ünlülerin haberleri pek çok yerde karşımıza çıktı.

Tüm bu haberler hafızalardaki tazeliğini korurken Belçim Bilgin’in hesabından paylaştığı bir kare de takipçilerinin bu tarz yorumlar yapmasına neden oldu.

Eski eşi Yılmaz Erdoğan’ın çektiği ve köpek severken görüldüğü bir kareyi Instagram hesabına koyan Belçim Bilgin, fotoğrafına herhangi bir yorumda bulunmazken oğlu Rodin’in en yani halini de yine takipçileriyle paylaşmış oldu.