Yönetmen Eugene Green maske takmayı reddedince festivalden atıldı

La Sapienza, La Monde Vivant, En Attendant Les Barbares gibi yapımların yönetmen koltuğuna oturan Fransız kökenli Amerikalı yönetmen Eugene Green, San Sebastian Film Festivali’nden güvenlik gerekçesiyle atıldı.

Beyazperde’nin haberine göre, Atarrabi & Mikelats filmiyle festivale katılan yönetmen, açıklamalara göre corona virüsü tedbirleri kapsamında takılması zorunlu olan maskeleri takmayı reddetti. Bunun üzerine yetkililer Green’i festivelden atmak zorunda kaldı.

San Sebastian Film Festivali’nden şu resmi açıklama geldi:

* Yönetmen Eugene Green’e festival ekibi beş kez maske takmasını ve maskeyi doğru şekilde takmasını talep etti.

* Sonunda yönetmenin iş birliğine gitmeyi reddetmesi nedeniyle festival yönetimi sinemayı terk etmesini söyledi.

* İki Basque polisi ona şikayetin işleme alınacağını ve bunun için para cezası alabileceğini bildirdi.

İspanya’nın San Sebastian şehrinde gerçekleştirilen San Sebastian Film Festivali, 26 Eylül’e kadar devam edecek.