Yunus Narin kimdir? Yunus Narin nereli ve kaç yaşında?

Yunus Narin, 1992 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Yılanların Öcü dizisi ile gerçekleştiren Yunus Narin hakkında merak edilenler haberimizde... Yunus Narin nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Sevgili Geçmiş dizisinde Aras Kutlu karakterini canlandıran Yunus Narin hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Yunus Narin kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

YUNUS NARİN KİMDİR?

Yunus Narin, 1989 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü’nden mezundur. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yayınlanan Yılanların Öcü dizisi ile gerçekleştiren Yunus Narin, daha sonra İstanbullu Gelin dizisinde rol almıştır.

Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Sevgili Geçmiş dizisinde Aras karakterine hayat veren Yunus Narin, 1.74 metre boyunda ve 71 kilodur.

Yunus Narin’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Sevgili Geçmiş (Aras) (TV Dizisi)

2017 – İstanbullu Gelin (Garip’in Gençliği) (TV Dizisi)

2014 – Yılanların Öcü (TV Dizisi)