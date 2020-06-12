Yusuf Yusuf konusu ve oyuncuları… Yusuf Yusuf nerede çekildi?

Yusuf Yusuf filmi nerede çekildi izleyicilerin merak konusu oldu. Araba yarışçısı olmanın hayalleriyle yaşayan Yusuf'un hikayesinin ele alındığı “Yusuf Yusuf” komedi filmi olarak izleyicilerin karşısına çıkıyor. Aksiyon sahnelerinin ön plana çıktığı Yusuf Yusuf filmi geniş oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor. Peki, Yusuf Yusuf nerede çekildi? Yusuf Yusuf oyuncuları kimler ve filmin konusu ne? İşte detaylar…

Ankaralı dolmuş şoförü Yusuf’un komik hikayesinin anlatıldığı “Yusuf Yusuf” filmi sinemanın ardından televizyonda seyirciler karşısına çıkacak. Filmde Yusuf'un bir yolcuyu aracına alması sonucunda ortaya çıkan komik olaylar zincirine şahit olacağız. Peki, Yusuf Yusuf nerede çekildi? Yusuf Yusuf oyuncuları kimler ve filmin konusu ne?

YUSUF YUSUF KONUSU

Şimdilerde Ankara'da dolmuş şoförlüğü yapan Yusuf artık tam bir modifiye tutkunudur. Bir gün yine dolmuş sürdüğü esnada papaz olan bir yolcuyu arabasına alır. Ancak bu papaz görünümlü adam, o gün Ankara'ya gelen Papa'ya suikast düzenlemek isteyen Yusuf adında bir militandır. Artık iki Yusuf bir dolmuşun içindedir ve biri can almaya çalışırken diğeri can kurtarmak için çabalayacaktır.

YUSUF YUSUF FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmi izleyenlerin en çok merak ettikleri konulardan bir tanesi Yusuf Yusuf nerede çekildi? oldu. Filmin çekimlerİ başkent Ankara’da yapıldı.

YUSUF YUSUF FİLMİ OYUNCULARI

Yusuf Yusuf filmi başrollerini Ali Sunal, Burak Satıbol, Oya Başar, Sinem Öztürk, Bülent Seyran'ın paylaşıyor.