Zahide Yetiş kimdir? Zahide Yetiş kaç yaşında ve nereli?

Zahide Yetiş gündüz programlarıyla birçok izleyici tarafından ilgiyle takip ediliyor. İzleyiciler Zahide Yetiş'in hayatı hakkında detayları merak ediyor. Peki Zahide Yetiş kimdir? Zahide Yetiş nereli ve kaç yaşında?

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Zahide Yetiş kimdir? TRT’de belgesel seslendirmeleriyle televizyonculuk hayatına başlayan Zahide Yetiş Show TV’deki programı ile geniş izleyici kitlesine ulaştı. İşte Zahide Yetiş’in hayatı…

ZAHİDE YETİŞ KİMDİR?

Anne tarafından Yunanistan Selanikli, baba tarafından Kütahyalı olan Zahide Yetiş, 1979 yılında Avusturya, Viyana’da doğdu. İzmir’de büyüyen Zahide Yetiş lise eğitimini İzmir Özel Fatih Koleji’nde tamamladıktan sonra 9 Eylül Üniversitesi Satış Yönetimi ve İşletme Bölümü’nden mezun oldu.

TV8 ‘de “Kentlerin Dili” adlı programla Türkiye'yi dolaşarak 25 ayrı şehrin yarı belgesel programını yaptı. Altı yıl boyunca Türkiye’nin ilk Teknoloji Programı olan ‘İnternet TV’ yi sundu, ‘İnternet Dünyası’ adlı bir gazete köşesi hazırladı. İzmir Fatih Kolejinde Diksiyon Güzel Konuşma ve Artikülasyon dersleri verdi. TRT Kurumunda, İzmir ve Ankara televizyonlarında “Genç Gözüyle Tartışma” , “İnternet TV”, “Türk Site”, “Gün Başlıyor”, “Şans Karesi” ve “İzlenimler” gibi kadın, eğitim, kültür, eğlence ve tartışma ve yarışma programlarının sunuculuğunu üstlendi.

Kanal D’de yayınlanan tam üç sezon “Doktorum” Programını Op. Dr. Aytuğ Kolankaya ile beraber sundu. Daha sonra ATV'de “Zahide’yle yetiş hayata” adlı programda sunuculuk yaptı. 16 Eylül 2014 tarihinde hayatını işadamı Cem Arısoy ile birleştiren Zahide Yetiş, bir erkek çocuk bekliyor. Ünlü sunucu, hamilelik haberini canlı yayında “Şimdiye kadar hep dualar aldım sizlerden, dualarınızla ve teveccühlerinizle her sabah beraber olduk. Şimdi sizinle en özel en güzel anımı paylaşma zamanı ben hamileyim.” Sözleriyle duyurmuştu.