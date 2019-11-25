Zalim İstanbul 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Zalim İstanbul 20. son bölüm izle

Zalim İstanbul 20. son bölümü ile Kanal D ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay ve Ozan Dolunay’ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Nedim ve Ceren’i karşılarında el ele gören köşk halkı şaşkına döner. Zalim İstanbul 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Zalim İstanbul 20. son bölüm izleme linki...

Zalim İstanbul dizisinin son bölümünde; şoku atlatan Agah Ceren'i evden göndermek isterken karşısına çıkan Nedim, Agâh için yıkım olur. Cenk ve Damla, köşkün sahibi benim diyen Nedim karşısında şaşkına dönerken Şeniz bu durumu fırsata çevirme çabasındadır.

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

ZALİM İSTANBUL FRAGMAN

ZALİM İSTANBUL 20. SON BÖLÜM İZLE

Cemre Nedim'in yaptıklarına inanamazken, Cenk öfke ile karşısına çıkar. Nedim'in, Cenk ve Cemreye evden ne zaman taşınacaklarını sorması Cenk için son damladır.

Cenk kararlıdır; Nedim savaş istiyorsa, savaşacaktır. Ceren, Nedim'i karşısında görmenin şaşkınlığını yaşayamadan Nedim'den duyduklarının şokuna girer. Şeniz planın kusursuz işlemekte olduğunu düşünürken Damla'nın hamlesi onu beklemediği yerden vuracaktır. Damla, macerasına Civan'ı da ortak ederken, Agah köşkte fırtına gibi esmektedir. Cemre, Nedim ile aynı çatı altında olmanın baskısını her saniye yaşar.

Nedim'in köşkteki varlığı Şeniz ve Cenk için sessiz bir tehdit oluşturmaya devam ederken, Cenk bu baskıya daha fazla dayanabilecek durumda değildir. Şeniz ve Cenk her daim tetikte beklerken, Nedim'in asıl sürprizi aile yemeğine bomba gibi düşer ve tüm köşk halkını şaşkına çevirir.