Zaman Makinesi 1973 filminin konusu ve oyuncuları…

Zaman Makinesi 1973, 2014 yılında vizyona giren bir komedi filmidir. Filmin yönetmenliğini Aram Gülyüz, senaristliğini Kemal Kenan Ergen üstleniyor. İşte Zaman Makinesi 1973 filminin konusu ve oyuncu kadrosu…

KONUSU

Zaman Makinesi 1973 filminin konusu şöyledir; zengin bir hayata sahip olan Tolga, umursamaz bir yaşam sürmektedir. Babası Ali Rıza vefat eder ve Tolga'ya yalnızca bir Anadol STC-16 bırakır. Tolga bu durumu anlayamaz ve sinirlenir. Sinirli bir halde arabayı kullanan Tolga öfke ile gaza yüklenince araba göğe çıkar. Daha sonra bir plaja inen Tolga aracı bir tamirciye götürür. Tolgayı görenler giyiminden konuşmasına kadar her şeyini garipserler.

Tamirci ile fiyat konusunda uzlaşamayan Tolga bunun üzerine tamircinin yanında çalışmaya başlar. Tolga olan biteni anlamaya başlamıştır. 1973 yılının yaz ayına gelmiştir. Evsiz yurtsuz kalan Tolga ile Çiko ilgilenir. Tolga 40 sene öncesine gelmenin şaşkınlığı ile daha önceki konforlu yaşamında karşılaşmadığı birçok olay yaşayıp ders çıkaracaktır.

ZAMAN MAKİNESİ FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Gürgen Öz (Tolga)

Seda Bakan (Yasemin, Deniz)

Mustafa Uzunyılmaz

Gülhan Tekin

İrfan Kangı

Perihan Savaş

Sinan Bengier

Zihni Göktay

Ferdi Sancar

Esvet Şahin

Fatih Koyunoğlu

Birsu Demir

Can Bartu Aslan

Damla Cangül

Fehmi Dalsaldı