Zayn Malik kimdir? Zayn Malik kaç yaşında?

Zayn Malik, 12 Ocak 1993 tarihinde İngiltere'de dünyaya geldi. One Direction ile dünyaca bilinen bir üne kavuşan Zayn Malik son dönemde Gigi Hadid ile yaşadığı ilişki ile gündeme geliyor. Zayn Malik kimdir, kaç yaşında?

Zayn Malik ilk olarak One Direction ile ünlendi. Ancak grup Malik’in özel hayatına yoğunlaşmak istemesi nedeniyle gruptan ayrıldığını, One Direction grubunun artık yoluna 4 kişi devam edeceğini açıklamıştı. Kariyerine solo olarak devam eden Zayn Malik işi ile olduğu kadar ilişkileri ile de gündeme geliyor.

ZAYN MALİK KİMDİR?

Zayn Malik, 12 Ocak 1993, Bradford, İngiltere’de doğdu. Pakistan asıllı İngiliz şarkıcı, One Direction adlı müzik grubunun eski üyesidir. Üyesi olduğu One Direction grubundan 25 Mart 2015 tarihinde ayrılmıştır. Şu an yoluna tek başına devam etme kararı almıştır ve ilk solo şarkısı Pillowtalk’ı (28 Ocak 2016) yayınlamıştır. Şarkı Billboard Hot 100 listesinde 1 numaraya yükselmiştir. 25 Mart 2016 tarihinde ilk albümü ‘Mind Of Mine’ı yayınlamıştır. Albüm Billboard 200 listesinde 1 numara olmuştur.

X-Factor ve One Direction

2010 yılında Malik X-Factor’e “Let Me Love You” şarkısıyla katıldı. Ancak Boot Camp’ta diğer grup üyeleri gibi elendi. Nicole Scherzinger onların elenemeyecek kadar yetenekli olduğunu düşündüğü için Liam Payne , Niall Horan , Louis Tomlinson , Harry Styles ve Zayn’e yarışmaya grup katagorisinde devam etmelerini tavsiye etmiştir. Beşi One Direction isimli bir grup kurarak gruplar kategorisinde yarıştılar. On hafta sonunda finale kadar yükselen grup yarışmayı üçüncülükle bitirdi. One Direction ile 17 single ve 5 stüdyo albümüne imza atmıştır. 2012 yılında grubun 2. stüdyo albümü Take Me Home çıkmıştır.Grup 2013 yılının Kasım ayında 3.stüdyo albümleri olan Midnight Memories’i yayınlamıştır. Grubun resmi Facebook hesabı, Malik’in özel hayatına yoğunlaşmak istemesi nedeniyle gruptan ayrıldığını, One Direction grubunun artık yoluna 4 kişi devam edeceğini açıklamıştır.

Solo Kariyeri

Malik, solo hayata geçtikten sonra yaşadıklarının çok daha iyi olduğunu açıklıyor. ‘İnanılmaz disiplinli bir insan oldum. Kendimi bazı durumların içerisine itip, yapmamın gerekli olmadığı şeyleri bile yapmaya çalıştım. Ama üstesinden gelebildim. Ne olursa olsun, gülebiliyorum ve ne yapmak istiyorsam onu yapıyorum.’ Malik’in ilk solo şarkısı ise ‘Pillow Talk’ dır. İlk albümünün adı ise ‘Mind Of Mine’ dır.

Kişisel hayatı

Kasım 2015’te başlayan Amerikalı model Gigi Hadid ile ilişkisi Mart 2018 itibarıyla sonlanmıştır. Zayn Malik Kasım 2018’de British Vogue dergisine verdiği röportajda hiçbir dini doktrine inanmadığını ve kendisini artık Müslüman olarak tanımlamadığını açıkladı.