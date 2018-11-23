Zerrin Tekindor kimdir? Zerrin Tekindor nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Şahin Tepesi adlı dizide Tuna karakterini canlandıran Zerrin Tekindor hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Zerrin Tekindor kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…
ZERRİN TEKİDOR KİMDİR?
1964 yılında Burhaniye’de doğan Zerrin Tekindor, ilk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamlamıştır. 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. Bu tarihte Adana Devlet Tiyatrosuna Stajyer Sanatçı olarak gitmiş, 1987 yılında da Ankara Devlet Tiyatrosunda göreve başlamıştır. Ankara Devlet Tiyatrosu’nda pek çok oyunda oynamıştır. 2003 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin olan Zerrin Tekindor, İstanbul’da da, Müfettiş, Dünyanın Ortasında Bir Yer ve Vahşet Tanrısı adlı oyunlarda rol almıştır.
2004 yılında Müfettiş adlı oyundaki Anna Andreyevna rolü ile, 2010 yılında Vahşet Tanrısı adlı oyundaki Annette Reille rolü ile ve 2014 yılında Kim Korkar Hain Kurttan adlı oyundaki Martha rolü ile 3. kez Afife Tiyatro Ödülüne layık görülmüştür. 2012 yılında Oyun Atölyesi prodüksiyonu olan Antonius ile Kleopatra adlı oyunda yer almıştır. Oyun, Globe to Globe festivali kapsamında Londra Shakespeare’s Globe tiyatrosunda sahnelenmiştir. Bir yanda tiyatro kariyerini sürdürürken, 1990-1994 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Resim Bölümü’ne özel öğrenci olarak devam eden sanatçı, Halil Akdeniz Atölyesi’nde öğrenim görmüştür. Bu bölüme eğitmen olarak davet edilen Mehmet Güleryüz ve Bedri Baykam Atölye’lerinde çalışmıştır. Çok sayıda yapıtı özel kolleksiyonlarda bulunan sanatçının, sergileri ve ödülleri bulunmaktadır.
Zerrin Tekindor'un eski eşi Çetin Tekindor ile evliliğinden Hira isimli bir oğulları bulunuyor. Şimdilerde, Atv ekranlarının yeni dizisi Şahin Tepesi’nde Tuna karakterine hayat veren Zerrin Tekindor, 1.68 metre boyunda, 55 kilo ve Aslan burcudur
Zerrin Tekindor’un rol aldığı tiyatro oyunları:
2017 – Arzu Tramvayı
2015 – Sahnede Köprüden Görünüş
2013 – Kim Korkar Hain Kurttan
2012 – Antonius ile Kleopatra
2009 – Vahşet Tanrısı
2007 – Dünyanın Ortasında Bir Yer
2003 – Müfettiş
1999 – Aşk Öldürür
1999 – Geyikler Lanetler
1998 – Savaştan Barışa Aşktan Kavgaya
1997 – Göğe Açılan Pencere
1995 – Büyük Aşıkların Sonuncusu
1994 – Gürültülü Patırtılı Bir Hikaye
1987 – Bir Kadın, Bir Düş, Bir Oyun
1987 – Fay Hattı
Zerrin Tekindor’un rol aldığı diziler ve filmler:
2018 – Şahin Tepesi (Tuna) (TV Dizisi)
2018 – Müslüm (Muhterem) (Sinema Filmi)
2016 – İstanbul Kırmızısı (Aylin) (Sinema Filmi)
2016 – İkimizin Yerine (Çiçek’in annesi) (Sinema Filmi)
2014 – Pek Yakında (Meral Sonel) (Sinema Filmi)
2014 – Kurt Seyit ve Şura (TV Dizisi)
2011 – 2012 – Kuzey Güney (Gülten Çayak) (TV Dizisi)
2010 – Yaprak Dökümü (Biletçi) 5. Sezon (TV Dizisi)
2008 – 2009 – Aşk-ı Memnu (Deniz) (Matmazel) (TV Dizisi)
2007 – Örümcek (Kısa Film)
2007 – Aşk Yeniden (Peruş) (TV Dizisi)
2004 – Mars Kapıdan Baktırır (Sedef) (TV Dizisi)
2003 2005 – Bir İstanbul Masalı (Deniz) (TV Dizisi)
2002 – Bir Tatlı Huzur (TV Dizisi)
1996 – Cafe Casablanca (TV Dizisi)