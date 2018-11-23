Zerrin Tekindor kimdir? Zerrin Tekindor nereli ve kaç yaşında?

Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve ressam Zerrin Tekindor, 5 Ağustos 1964 doğumludur. Yaprak Dökümü, Kuzey Güney, Kurt Seyit ve Şura gibi dizilerde rol almış Zerrin Tekindor hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde. Şimdi Zerrin Tekindor'u daha yakından tanıyalım...

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Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Şahin Tepesi adlı dizide Tuna karakterini canlandıran Zerrin Tekindor hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Zerrin Tekindor kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ZERRİN TEKİDOR KİMDİR?

1964 yılında Burhaniye’de doğan Zerrin Tekindor, ilk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamlamıştır. 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. Bu tarihte Adana Devlet Tiyatrosuna Stajyer Sanatçı olarak gitmiş, 1987 yılında da Ankara Devlet Tiyatrosunda göreve başlamıştır. Ankara Devlet Tiyatrosu’nda pek çok oyunda oynamıştır. 2003 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin olan Zerrin Tekindor, İstanbul’da da, Müfettiş, Dünyanın Ortasında Bir Yer ve Vahşet Tanrısı adlı oyunlarda rol almıştır.

2004 yılında Müfettiş adlı oyundaki Anna Andreyevna rolü ile, 2010 yılında Vahşet Tanrısı adlı oyundaki Annette Reille rolü ile ve 2014 yılında Kim Korkar Hain Kurttan adlı oyundaki Martha rolü ile 3. kez Afife Tiyatro Ödülüne layık görülmüştür. 2012 yılında Oyun Atölyesi prodüksiyonu olan Antonius ile Kleopatra adlı oyunda yer almıştır. Oyun, Globe to Globe festivali kapsamında Londra Shakespeare’s Globe tiyatrosunda sahnelenmiştir. Bir yanda tiyatro kariyerini sürdürürken, 1990-1994 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Resim Bölümü’ne özel öğrenci olarak devam eden sanatçı, Halil Akdeniz Atölyesi’nde öğrenim görmüştür. Bu bölüme eğitmen olarak davet edilen Mehmet Güleryüz ve Bedri Baykam Atölye’lerinde çalışmıştır. Çok sayıda yapıtı özel kolleksiyonlarda bulunan sanatçının, sergileri ve ödülleri bulunmaktadır.

Zerrin Tekindor'un eski eşi Çetin Tekindor ile evliliğinden Hira isimli bir oğulları bulunuyor. Şimdilerde, Atv ekranlarının yeni dizisi Şahin Tepesi’nde Tuna karakterine hayat veren Zerrin Tekindor, 1.68 metre boyunda, 55 kilo ve Aslan burcudur

Zerrin Tekindor’un rol aldığı tiyatro oyunları:

2017 – Arzu Tramvayı

2015 – Sahnede Köprüden Görünüş

2013 – Kim Korkar Hain Kurttan

2012 – Antonius ile Kleopatra

2009 – Vahşet Tanrısı

2007 – Dünyanın Ortasında Bir Yer

2003 – Müfettiş

1999 – Aşk Öldürür

1999 – Geyikler Lanetler

1998 – Savaştan Barışa Aşktan Kavgaya

1997 – Göğe Açılan Pencere

1995 – Büyük Aşıkların Sonuncusu

1994 – Gürültülü Patırtılı Bir Hikaye

1987 – Bir Kadın, Bir Düş, Bir Oyun

1987 – Fay Hattı

Zerrin Tekindor’un rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Şahin Tepesi (Tuna) (TV Dizisi)

2018 – Müslüm (Muhterem) (Sinema Filmi)

2016 – İstanbul Kırmızısı (Aylin) (Sinema Filmi)

2016 – İkimizin Yerine (Çiçek’in annesi) (Sinema Filmi)

2014 – Pek Yakında (Meral Sonel) (Sinema Filmi)

2014 – Kurt Seyit ve Şura (TV Dizisi)

2011 – 2012 – Kuzey Güney (Gülten Çayak) (TV Dizisi)

2010 – Yaprak Dökümü (Biletçi) 5. Sezon (TV Dizisi)

2008 – 2009 – Aşk-ı Memnu (Deniz) (Matmazel) (TV Dizisi)

2007 – Örümcek (Kısa Film)

2007 – Aşk Yeniden (Peruş) (TV Dizisi)

2004 – Mars Kapıdan Baktırır (Sedef) (TV Dizisi)

2003 2005 – Bir İstanbul Masalı (Deniz) (TV Dizisi)

2002 – Bir Tatlı Huzur (TV Dizisi)

1996 – Cafe Casablanca (TV Dizisi)