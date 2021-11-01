Zeynep Demirel: Dininizin yozlaşmasını bu kadar dert edeceğinize ekonomimizi dert edin

Sosyal medya hesabından Cadılar Bayramı dolayısıyla kostümlü bir paylaşım yapan Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, kendisine gelen yorumlara isyan etti.

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Fenerbahçe’nin eski kalecisi ve futbol yorumcusu Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel, Instagram hesabından çocuklarıyla birlikte Cadılar Bayramı’nı kutladı.

Zeynep Demirel’e, giydiği kostümlerle poz verdiği için “Bu bayramın dinimiz ile ilgisi ne?” şeklinde yanıtlar geldi.

Demirel ise kendisine gelen eleştirilere sessiz kalmadı.

Zeynep Demirel söz konusu yorumlara “Dininizin yozlaşmasını dert edeceğinize ekonomimizi dert edin” şeklinde cevap verdi.

Demirel’in paylaşımı şöyle:

“Aslında Cadılar Bayramı kökeni hristiyanlık öncesine, paganizme dayanıyor diye uzun uzun başlayacağım ama vallahi üşendim. Popüler kültür şeyi işte. Eğlenceli, seviyoruz. Fazla anlam yüklemeyin. Dininizin yozlaşmasını bu kadar dert edeceğinize ekonomimizi dert edin. Sevgiler.”

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