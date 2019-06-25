Zeynep Tuğçe Bayat kimdir? Zeynep Tuğçe Bayat nereli ve kaç yaşında?

Zeynep Tuğçe Bayat, 1990 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Arka Sıradakiler isimli dizi ile yaşayan Zeynep Tuğçe Bayat hakkında merak edilenler haberimizde... Zeynep Tuğçe Bayat nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk dizisinde Ceyda Aran karakterini canlandıran Zeynep Tuğçe Bayat hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Zeynep Tuğçe Bayat kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT KİMDİR?

Zeynep Tuğçe Bayat, 8 Şubat 1990 yılında Mersin’de dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Üniversitede yıllarında özel tiyatrolarda reji asistanlığı ve oyunculuk yaptı. Çeşitli dizilerde ve reklam filmlerinde rol alan Zeynep Tuğçe Bayat, 2009 yılında yayınlanan Arka Sıradakiler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk dizisinde Ceyda karakterine hayat veren Zeynep Tuğçe Bayat, 1,67 metre boyunda, 55 kilo ve Kova burcudur.

Zeynep Tuğçe Bayat’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Afili Aşk (Ceyda Aran) (TV Dizisi)

2017 – Şansımı Seveyim (Yaprak) (Sinema Filmi)

2016 – Seviyor Sevmiyor (Buket) (TV Dizisi)

2015 – Çilek Kokusu (Gonca) (TV Dizisi)

2014 – Ah Neriman (Yeşim) (TV Dizisi)

2011 – Yıldız Masalı (Pelin) (TV Dizisi)

2010 – Gönülçelen (Nevra) (TV Dizisi)

2009 – Arka Sıradakiler (Öğrenci) (TV Dizisi)