Zümrüdüanka 11. bölüm yaşananlar! Zümrüdüanka 12. bölüm fragmanı yayınlandı

FOX TV ekranlarında cumartesi akşamı yayınlanan Zümrüdüanka dizisinin bu akşamki bölümünde heyecanlı sahneler yaşandı. Zümrüt’ün kazadan sonra uyanması ve kendine gelmesi herkesi sevindirdi. Serhat ile Zümrüt’ün aşkı yeni bölümde iyice alevlendi.

Yeni bölümde Deniz'in tekrardan aile olma hayali izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Serhat ile Zümrüt'ün birbirlerine ilan ettikleri aşkları ise bölümün en sevilen sahnesi oldu.

ZÜMRÜDÜANKA 12. BÖLÜM FRAGMANI



ZÜMRÜDÜANKA ÖNCEKİ BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Suhandan, Özgüç Konağı’ndaki yaşantısına devam ederken, tüm şartlara rağmen ayakta kalmaya çalışır. Hamit’in Suhandan’a olan ilgisi günden güne artarken, Canan’ın da rahat durmaya niyeti yoktur. Serhat, hayatını kökünden değiştirecek bir sırrı öğrenir. Bu sırrın ortaya çıkmasıyla birlikte, önemli bir yol ayrımına gelir. Vermesi gereken kararla; sadece kendisinin değil, tüm konağın kaderini değiştirecektir.