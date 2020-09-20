Zümrüdüanka 11. bölüm yaşananlar! Zümrüdüanka 12. bölüm fragmanı yayınlandı

Yeni bölümde Deniz'in tekrardan aile olma hayali izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Serhat ile Zümrüt'ün birbirlerine ilan ettikleri aşkları ise bölümün en sevilen sahnesi oldu.
ZÜMRÜDÜANKA 12. BÖLÜM FRAGMANI
“Ben sadece sana tutuldum, sana aşık oldum….” #Zümrüdüanka'nın yeni bölüm fragmanı yayında. @zumruduankafox pic.twitter.com/5ZH9JdiibZ
— FOX (@FOXTurkiye) September 19, 2020
ZÜMRÜDÜANKA ÖNCEKİ BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Suhandan, Özgüç Konağı’ndaki yaşantısına devam ederken, tüm şartlara rağmen ayakta kalmaya çalışır. Hamit’in Suhandan’a olan ilgisi günden güne artarken, Canan’ın da rahat durmaya niyeti yoktur. Serhat, hayatını kökünden değiştirecek bir sırrı öğrenir. Bu sırrın ortaya çıkmasıyla birlikte, önemli bir yol ayrımına gelir. Vermesi gereken kararla; sadece kendisinin değil, tüm konağın kaderini değiştirecektir.